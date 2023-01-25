В Financial Times вышел материал о транснациональном бизнесе куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"По сути, он управляет транснациональной горнодобывающей компанией, которая, по данным правительства США, занимается добычей золота, алмазов, нефти и пиломатериалов в Сирии, Судане и Центральноафриканской Республике", - говорится в материале.

Эти действия сделали Пригожина одним из самых попавших под санкции людей на планете, и "за последние пять лет западные правительства изо всех сил пытались закрыть его компании".

Но через подставные фирмы он создал в Африке и Сирии ряд подставных компаний, которые позволяют продолжать функционировать его операциям.

В то же время он нанял высокопоставленных адвокатов в Лондоне и Вашингтоне, "соорудил изощренную ложь о своей невиновности и подал в суд на журналистов, освещающих его деятельность".

Так, в 2021 году юридическая фирма CLS связалась с лондонским адвокатом Роджером Герсоном чтобы начать расследование дела против Элиота Хиггинса, основателя сайта расследований Bellingcat, на котором было опубликовано несколько статей о Пригожине.

Чтобы подать в суд на кого-то от имени лица, находящегося под санкциями, Герсону сначала требовалось одобрение британского правительства. Он подал заявку на получение специальной лицензии от Министерства финансов Великобритании, которая была предоставлена.

Через дочернюю фирму Discreet Law он подал иск против Хиггинса о клевете, в котором утверждалось, что британский журналист "опорочил Пригожина", связав его с деятельностью Вагнера и убийством трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике.

"Было совершенно ясно, что это был акт мести со стороны Пригожина. Он избежал санкций, чтобы подать на меня в суд, и я нахожу это особенно отягчающим. Все доказательства с тех пор показали, что это было явным злоупотреблением английской правовой системой", - говорит Хиггинс о возбужденном против него иске о клевете.

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