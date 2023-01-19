Новый командующий объединенной группировкой войск РФ в Украине Валерий Герасимов будет пытаться нейтрализовать основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Основатель "Вагнера", в свою очередь, планирует попасть на "главные позиции" в окружении президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки со ссылкой на заявление представителя ГУР Андрея Черняка.

"Их (наемников ЧВК "Вагнер" - Ред.) гонят в наступление по трупам при полной поддержке Вооруженных сил РФ. А теперь Герасимов вряд ли будет оказывать ему такую ​​поддержку, потому что ему нужны свои достижения и победы, и он будет делать все, чтобы нейтрализовать Пригожина .

Это логические решения. И если где-то будет успех, то это будет успех Шойгу и Герасимова, а не Пригожина", - рассказал Черняк.

По его словам, сейчас в Кремле продолжается жесткая борьба за власть и место у Владимира Путина. По его мнению, Пригожин "сконцентрировал свои усилия" на войне, чтобы попасть на "главные позиции" в окружении Путина. При этом Пригожин пытается показать себя "победителем", а руководство российского Минобороны и Генштаба РФ предпринимает отчаянные попытки повысить собственные рейтинги.

"Это шаги для его выживания - усиление позиций, а затем занятие высоких должностей", - отметил представитель ГУР.

Напомним, ранее в российском Генштабе заявили, что "вагнеровцы" не входят в состав ВС РФ.

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