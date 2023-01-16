Назначение командующим российскими войсками в Украине начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова означает возврат к российскому наступлению. Такое мнение высказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая сегодня в британском парламенте.

Его слова приводит сайт британского правительства.

"То, что Герасимов лично принял на себя полевое командование, безусловно, показательно. Это видимая верхушка айсберга фракционности в российском командовании. Путин, по-видимому, настроен оптимистично, и поскольку почтение Герасимова к президенту ни у кого не вызывает сомнений, теперь можно ожидать возврата тенденции к российскому наступлению – независимо от того, сколько человеческих жизней оно потребует", – считает Уоллес.

Напомним, минобороны РФ сообщило, что вместо Сергея Суровикина командующим объединенной группировкой российских войск в Украине назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов, на прошлой неделе 11 января.

"Страна" также приводила версии, почему убрали Суровикина и назначили командующим Герасимова. Вероятно, это связано с военно-организационными, а не политическими мотивами.