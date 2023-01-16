Ровенские власти назвали два потенциальных участка нового наступления РФ со стороны Беларуси в их области: автодороги в районе сел Прикладники и Городище Дубровицкого района.

Об этом заявил губернатор региона Виталий Коваль в эфире телемарафона.

"Эти самые большие автодороги потенциально самые опасные. Но они полностью защищены с нашей стороны", - сказал он.

По его оценке, пересечь границу в других местах для россиян будет нереально из-за большого количества болот и водных преград. Также Украина постоянно продолжает укреплять границу.

Еще один приоритет - оборона Ровенской АЭС.

При этом Коваль допустил, что Россия может напасть в форме белорусских военных.

"Оборона города Вараш, где расположена Ровенская АЭС, и самой станции - это приоритет. Сегодня там работают возведенные отряды подразделений ВСУ, пограничников, Нацгвардии, полицейских, СБУ. Такого насыщения линии обороны, которая есть сейчас, не было ни месяц, ни два назад ", - сказал глава ОВА.

Ранее глава Ровенской ОВА заверил, что причин для выезда жителей из области нет.

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