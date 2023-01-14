В Сети появились фото укреплений украинско-белорусской границы.

Соответствующие кадры публикует издание Sky News.

На снимках можно заметить огромное количество оборудованных защитных сооружений и минных заграждений со стороны Украины.

Кроме того, украинские пограничники находятся в режиме постоянной боевой готовности.

Ранее мы писали, что в Киевской области укрепляют границу с Беларусью. Там Силы обороны устанавливают минные заграждения. Эти мероприятия совершают для предотвращения нападения со стороны Беларуси.

Также "Страна" рассказывала, что вокруг Киева существуют несколько рубежей обороны общей протяженностью около тысячи километров.

Тем временем директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук назвал "условия", при которых Беларусь может вступить в войну против Украины. По его словам, это возможно в случае "применения военной силы киевским режимом против Беларуси или вторжения ВСУ на территорию Беларуси или России".

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