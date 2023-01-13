Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук назвал "условия", при которых Беларусь может вступить в войну против Украины. По его словам, это возможно в случае "применения военной силы киевским режимом против Беларуси или вторжения ВСУ на территорию Беларуси или России".

Об этом пишут российские СМИ.

По его словам, в таком случае принятие "коллективных ответных мер" остается на усмотрение политического и военного руководства РФ и Беларуси.

Полищук при этом не сказал, как это соотносится с тем, что РФ сама вторглась на территорию Украины, в том числе со стороны Беларуси. Он не пояснил, каким может быть этот "коллективный ответ", в том числе с учетом того, что Россия уже ведет войну против Украины.

Напомним, тема возможного вторжения со стороны Беларуси в Украину активно обсуждается на фоне белорусско-российских учений, которые начнутся 16 января.

В Киевской городской военной администрации сегодня заявили, что не считают летно-тактические учения Беларуси и России, которые должны начаться 16 января, прямой угрозой. Такого же мнения придерживаются США.

Тем временем в Ровенской области активно строят инженерные и фортификационные сооружения, а в Киевской - устанавливают минные заграждения.

Также в Генштабе ВСУ заявили, что угроза наступления РФ с территории Беларуси будет сохраняться в течение года.

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