В Беларусь прибыл главком сухопутных войск РФ
В Беларусь приехала комиссия российского минобороны во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками РФ Олегом Салюковым.
Об этом сообщает минобороны Беларуси.
По данным ведомства, цель - инспекция воинских частей и подразделений российского компонента региональной группировки войск в республике.
Напомним, вчера Салюкова назначили заместителем генерала Герасимова, который в свою очередь, назначен командующим Объединённой группировки российских войск в Украине.
Также сообщалось, что, по данным Генштаба ВСУ, угроза наступления РФ с территории Беларуси будет сохраняться в течение года.
Кроме того, мы писали, что на севере Украины активно укрепляют границу с Беларусью. Окопы помогают рыть добровольцы из Ровенской области.
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