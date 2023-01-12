В Беларусь приехала комиссия российского минобороны во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками РФ Олегом Салюковым.

Об этом сообщает минобороны Беларуси.

По данным ведомства, цель - инспекция воинских частей и подразделений российского компонента региональной группировки войск в республике.

Напомним, вчера Салюкова назначили заместителем генерала Герасимова, который в свою очередь, назначен командующим Объединённой группировки российских войск в Украине.

Также сообщалось, что, по данным Генштаба ВСУ, угроза наступления РФ с территории Беларуси будет сохраняться в течение года.

Кроме того, мы писали, что на севере Украины активно укрепляют границу с Беларусью. Окопы помогают рыть добровольцы из Ровенской области.

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