Президент Украины Владимир Зеленский вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком, в среду, 11 января, прибыли во Львов.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

По данным ОП, Зеленский и Ермак вместе с мэром Львова Андреем Садовым и губернатором Максимом Козицким почтили память погибших военных. Церемония прошла на Марсовом поле Лычаковского кладбища. В его центральной части с апреля 2022 года хоронят военнослужащих.

Также Владимир Зеленский провел совещание, посвященное состоянию обеспечения охраны госграницы и актуальной ситуации безопасности в северо-западных областях Украины. Речь шла об оперативной обстановке на границе с Беларусью.

"Понимаем, что кроме мощных заявлений мы ничего мощного там не видим, однако должны быть готовы как на границе, так и в областях", - сказал Владимир Зеленский.

Участники совещания также заслушали информацию по обеспечению защиты и надежного функционирования Ровенской АЭС.

Напомним, сегодня Зеленский выступил на вручении премии "Золотой глобус".

Война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне .