Зеленский приехал во Львов и провел там совещание о ситуации на границе с Беларусью. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком, в среду, 11 января, прибыли во Львов.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
По данным ОП, Зеленский и Ермак вместе с мэром Львова Андреем Садовым и губернатором Максимом Козицким почтили память погибших военных. Церемония прошла на Марсовом поле Лычаковского кладбища. В его центральной части с апреля 2022 года хоронят военнослужащих.
Также Владимир Зеленский провел совещание, посвященное состоянию обеспечения охраны госграницы и актуальной ситуации безопасности в северо-западных областях Украины. Речь шла об оперативной обстановке на границе с Беларусью.
"Понимаем, что кроме мощных заявлений мы ничего мощного там не видим, однако должны быть готовы как на границе, так и в областях", - сказал Владимир Зеленский.
Участники совещания также заслушали информацию по обеспечению защиты и надежного функционирования Ровенской АЭС.
Напомним, сегодня Зеленский выступил на вручении премии "Золотой глобус".
Война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне .