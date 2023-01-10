В США прокомментировали совместные учения с Россией на территории Беларуси, которые продлили до середины января. Пентагон не видит признаков, что у Беларуси есть намерения вступить в войну.

Об этом заявил на брифинге в минобороны США старший военный офицер.

"Мы точно знаем, что россияне и белорусы будут тренироваться вместе. Мы не видим никаких признаков того, что у Беларуси есть намерение вступить в конфликт. Мы просто считаем, что это продолжаются учения между белорусами и русскими", - сказал он.

Ранее в Украине заявляли, что со стороны Беларуси может быть новое вторжение в течение нескольких месяцев.

Также сообщалось, что Россия за два дня перебросила в Беларусь около 1600 военных.

Война в Украине продолжается уже 321-й день. "Страна" следит за новостями 10 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 320-го дня войны. В Минобороны Украины вчера вечером заявили, что россияне вновь начали мощный штурм Соледара, который сейчас является самой горячей точкой фронта. В ВСУ подтвердили данные, что в Беларусь прибывают эшелоны техники РФ. Но, по оценкам Генштаба, признаков формирования наступательных сил на северных границах Украины нет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставки в Украину тяжелых танков.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что значит для Украины эпопея с избранием спикера палаты Конгресса.