Подводим итоги 320-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, Россия ведёт наступление на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях. На Купянском - тактические бои. В остальных местах противник обороняется или укрепляет оборону.

С утра сообщалось, что ВСУ отразили атаки у Стельмаховки и Краснопопвки на Луганщине. В Донецкой области таки шли на Соледар, Красную Гору, Подгородное, Бахмут, Клещеевку, Водяное, Первомайское, Красногоровку, Марьинку, Победу и Новомихайловку.

Самая горячая точка фронта - Соледар, который штурмуют россияне. Куратор ЧВК "Вагнер" Пригожин утверждает, что российские войска ведут бои за здание горадминистрации. Украинские телеграм-каналы заявляют, что центр города контролируют ВСУ.

Однако в Минобороны Украины ближе к вечеру заявили, что противник начал мощный штурм Соледара.

"Россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали новый мощный штурм. Сейчас враг привлек большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов вагнеровцев", - сообщила замглавы Минобороны Анна Маляр.

По ее словам, "жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты".

То есть, ситуация там крайне напряженная.

Вчера Зеленский рассказал о поездке на этот участок фронта командующего Сухопутных войск Александра Сырского. А также о том, что под Бахмут и Соледар будут переброшены подкрепления.

Сегодня ВСУ подтвердили, что группировка войск на данном направлении усилена.

"Вчера были выделены командирам, которые там в Соледаре, дополнительные силы и средства. Соледар на постоянном контроле. Я думаю, что совместными усилиями удастся стабилизировать обстановку", - заявил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, "сейчас врагу просто удалось сконцентрировать больше своих подразделений и системнее давить на нашу оборону. Что требует от нас соответствующих реагирований и кризисного военного менеджмента".

Сложная ситуация и у соседнего Бахмута.

К северо-востоку от города, как пишут российские телеграм-каналы, противник вышел к окраинам Красной Горы и Парасковиевки. Украина этой информации не подтверждает. Но очевидно, что если бои в этом направлении действительно ведутся, то таким образом россияне пытаются перерезать коммуникации Бахмута и Соледара. чтоб либо окружить украинские войска в этом городе, либо вынудить их отступить в Бахмут, пока еще не перерезаны дороги.

Кроме того, контроль над этими пунктами создаст прямую угрозу снабжению украинских войск в Бахмуте по дороге из Славянска. С учетом того, что россияне пытаются сейчас также охватить Бахмут и с юга-запада, штурмуя Клещеевку, план действий сил РФ по-прежнему состоит в окружении города.

Так или иначе, но сейчас можно констатировать, что битва за Бахмут и Соледар достигает кульминации.

Среди украинских, российских и западных военных экспертов, тем временем, идет дискуссия насколько вообще важен с военно-стратегической точки зрения контроль над этими городами и стоит ли он понесенных с обоих сторон жертв.

Распространено мнение, что эта битва имеет в большей степени политико-информационное и символическое значение, а не военное, так как даже если россияне смогут взять эти города, то принципиально ситуацию на фронте это не поменяет, так как ВСУ просто отойдут на новую линию обороны в районе Часов Яра, Дружковки, Краматорска и Константиновки.

Но есть и другая точка зрения, которая заключается в том, что если РФ смогут захватить Соледар и Бахмут это создаст серьезные проблемы на более северном фланге - на участке в районе Кременной, где, как считается, могут готовить наступление украинские войска. Падение Соледара и Бахмута делает крайне трудной оборону Белогоровки в Луганской области и Северска в Донецкой. А взятие этих населенных пунктов выведет российские войска на правый берег Северского Донца, что создаст угрозу флангам группировки украинских войск действующих в направлении Кременной, что серьезно затруднит возможные наступательные действия для ВСУ. И, наоборот, создаст предпосылки к переходу на этом направлении в контрнаступление российских войск.

Не исключено, что именно исходя из такой оценки командование ВСУ и прилагает максимум усилий для удержания городов, несмотря на всю тяжесть ситуации.

Карта: американский Институт изучения войны

Что касается других направлений, то сегодня ВСУ подтвердили данные, что в Беларусь прибывают эшелоны российской техники. Но, как считает Генштаб, признаков формирования наступательных сил на северных границах Украины нет. А российская военная техника, которая прибывает в Беларусь, была снята с длительного хранения и нуждается в ремонте, к чему привлекают и белорусских специалистов.

В тоже время, определенное количество войск Украина около границы с Беларусью все-таки вынуждена держать, а не перебрасывать их на активные участки фронта.

Обстрелы от Харькова до Херсона

Серьезные обстрелы сегодня были в Украине. С утра россияне ударили по поселку Шевченково Купянского района. Прилет был по местному рынку, погибло два человека, еще три женщины и 10-летняя девочка - ранены. Девочка получила осколочное ранение в шею рядом с сонной артерией

В Константиновке Донецкой области днем прогремели два взрыва. Пострадал промышленный объект. Этот город сейчас регулярно обстреливают - из него в том числе снабжается Бахмут, осаждаемый российскими войсками.

В Херсонской области был прилет по предприятию критической инфраструктуры (судя по фото - объекту энергетики.

Днем россияне обстреляли Очаков. По данным властей, ранено восемь человек, трое из них тяжело.

Для контроля воздуха Украина пытается предпринимать самые разнообразные меры.

Сегодня стало известно, что Украина просила Грузию вернуть переданные ей президентом Ющенко комплексы "Бук", но грузинские власти отказали, сообщил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов (Грузия в нынешней войне придерживается в целом дружественного по отношению к России нейтралитета).

Запрос по поводу "Буков" мог быть связан с поставками Украине ракет RIM-7 Sea Sparrow, которые можно интегрировать в "Буки". RIM-7 Sea Sparrow – американская управляемая ракета класса "поверхность-воздух" с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения.

Военные перспективы

На Западе продолжаются разговоры о том, что Украина нуждается в тяжелых танках натовского образца. Сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставки в Украину тяжелых танков.

Отвечая на вопрос журналиста, может ли Украина получить американские танки Abrams или немецкие Leopard, Столтенберг сказал: "Не исключаю. Но и обещать ничего не буду".

Из Германии, которая видится одним из основных источников поставок танков (она производит танки "Леопард"), идут устойчивые сигналы, что в одиночку немцы свои танки присылать не будут. А вот Великобритания рассматривает возможность передачи Украине небольшой партии - десять штук - танков Challenger 2, сообщает Sky News со ссылкой на свои источники.

По данным издания, переговоры ведутся уже несколько недель. И в британском, и в украинском правительстве понимают, что такой шаг может побудить и остальные западные страны передать Украине танки следом за Лондоном.

То есть, не исключено, это задумано как "хитрый план" по разморозке поставок "Леопардов" из Германии.

Но пока идут эти колебания, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба критикует западных партнеров за недостаточную военную помощь Украине.

"Украина благодарна партнерам за их военную помощь, но мы должны оставаться честными друг с другом: никто не сделал достаточно, пока российские сапоги остаются на украинской земле", - написал Кулеба.

Судя по сигналам, которые посылает уже не в первый раз западная пресса, международные партнеры Украины рассматривают нынешний год как решающий для текущей войны. Газета Washington Post рисует перспективы "затяжного конфликта в пользу Путина", если Украина не сможет победить в 2023 году.

Пакета помощи США в размере 45 миллиардов хватит на год, но дальше "все ставки снимаются", полагают опрошенные изданием эксперты. И, хотя на стороне Украины западная поддержка, мотивированность армии, а также импульс от недавних побед, военные аналитики перечисляют проблемы, с которыми могут столкнуться ВСУ.

1. Россияне окапываются на оборонительных позициях, усиленных минимум ста тысячами мобилизованных.

2. Успехам Украины в 2022 году способствовали ошибки России, которые с меньшей вероятностью повторятся теперь. Также успехи Киева основывались на том, что цели РФ были слишком абмициозны, и Украина одержала победу уже тем, что сохранилась как государство.

3. Многое может упираться в то, у какой стороны первой закончатся боеприпасы. Продолжают поступать свидетельства того, что снарядов у РФ становится меньше.

"И хотя Россия начала наращивание производства, ясно, что оно может не соответствовать потреблению", - сказал газете западный чиновник.

Но также далеко не ясно, сможет ли Запад удовлетворить потребности Украины в боеприпасах.

4. Если в наступающем году линии фронта существенно не сместятся, дальнейший путь станет "более мрачным".

Длительная война отсрочит на неопределенный срок восстановление Украины.

"Правительству Украины придется содержать сотни тысяч военнослужащих вдоль примерно 600-мильной линии фронта, в то время как ее экономика продолжает рушиться, что в какой-то мере приближает путинскую цель — лишить Украину успеха как независимой страны", - говорится в статье.

Также со временем наступательные возможности Украины будут истощены - из-за уменьшения количества опытных солдат.

После чего у России будет шанс восстановить свою экономику и боевые возможности, чтобы начать наступление в будущем. "Если Путин сможет превратить это в многолетнюю войну на истощение, он, вероятно, сможет пересидеть Украину", - говорится в материале.

5. Еще один фактор нестабильности - битва за пост президента США в 2024 году, и высокие шансы республиканцев ее выиграть. Что делает непредсказуемой поддержку Киева после текущего года.

Комментируя эту довольно мрачную в отношении перспектив Украины статью, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес с ней не согласился. И сказал, что ВСУ освободят Крым к концу августа.

"Бред какой-то! Конечно, время на стороне Украины. У них нет проблем с персоналом, и ситуация с логистикой улучшается с каждой неделей. Ни один русский солдат не хочет быть там, и санкции работают. Украина освободит Крым к концу августа", - написал он в Twitter.

Недавно побывавший в Киеве сенатор Ангус Кинг заявил, что ситуация на востоке Украины представляет собой "по сути окопную войну". "Это почти Первая мировая война. Это ужасно", - сказал Кинг в телеэфире.

По словам Кинга, последний пакет помощи от Белого дома, включающий бронетехнику, призван решить эту проблему. То есть, исходя из логики его слов, поставки тяжелой техники нужен, чтобы преодолеть позиционный тупик на фронте.

Поэтому не исключено, что статьи с прогнозам о тяжелых перспективах Украины имеют одной из целей продвинуть идею расширения поставок вооружения Киеву. В том числе и за счет тех видов оружия, которые до сих пор страны НАТО передавать не решаются (танки, дальнобойные ракеты).

Нефтяной узел

Что касается России, то ее перспективы выстоять в долгой войне напрямую зависит, в том числе, и от состояния экономки.

И тенденции здесь для РФ неоднозначные.

Цена на российскую нефть Urals сейчас установилась на отметке в $37,8 за баррель, это более чем в половину меньше мировой цены на Brent $81. И намного ниже введённого странами G7 потолка в $60, пишет Bloomberg.

То есть, мы видим, что Россия не продает нефть на Запад (хотя цена потолка это позволяет), а только "дружественным" странам - то есть тем, кто не вводил санкции.

Но в силу ограниченности количества покупателей, Москва вынуждена торговать с гигантскими скидками.

Впрочем, есть и внесанкционные факторы - нефть в последние недели дешевела на мировом рынке. Что связано с опасениями спада ведущих экономик.

Однако с последним фактором ситуация может скоро и поменяться. Как минимум в отношении Китая, который сейчас становится крупнейшим торговым партнером РФ.

Журнал The Economist считает, что нынешнее открытие границ Китая после трех лет коронавирусной изоляции станет крупнейшим экономическим событием 2023 года и приведёт к росту цен в мире - в том числе и на энергоносители.

Аналитики полагают, что в первом квартале нынешнего года экономика Китая еще может сократиться, но вскоре экономическая активность резко возрастет, когда восстановится внутренний спрос на товары, услуги и сырье.

В итоге рост ВВП Китая в первом квартале 2024 года может составить более 10% в сравнении с аналогичным периодом 2023-го. Таким образом Китай может самостоятельно обеспечить значительную часть мирового роста экономики за этот период.

При этом это может привести к глобальному росту инфляции и процентных ставок, а также к росту цен на энергоносители в мире.