Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный неожиданно резко высказался в адрес президента Владимира Зеленского. Экс-главком в интервью агентству Associated Press (AP) впервые выступил с публичной критикой верховного главнокомандующего, который вообще-то его формальный начальник и сегодня.

Прозвучало два серьезных обвинения.

Во-первых, Залужный заявил, что осенью 2022 года в командный центр ВСУ ворвался спецназ СБУ якобы с целью обеспечить проведение там обыска. Это, по словам экс-главкома, происходило на глазах у иностранных офицеров. Спецназовцев прислали, чтобы его припугнуть, полагает экс-главком. Слухи о приезде СБУ к Залужному ходили и раньше, но впервые сам генерал их подтвердил. Что удивительно, подтверждение поступило и от СБУ, которые, однако, заявляют, что их сотрудники пришли не к Залужному, а хотели проверить организацию, которая ранее находилась в помещении, куда в начале войны переселился главком ВСУ.

Во-вторых, Залужный возложил вину на политическое руководство за провал контрнаступления ВСУ в 2023 году. По его словам план, разработанный главкомом ВСУ с помощью НАТО, провалился из-за того, что войскам выделили недостаточно ресурсов, и кроме того, вместо удара на участке фронта в Запорожской области, как предлагал экс-главком, атаку повели на разных участках, что привело к распылению сил и в итоге к неудаче.

Признания Залужного ожидаемо вызвали большой резонанс в политических кругах.

При этом официальных комментариев Офиса президента так и не последовало. Хотя блогеры, комментаторы и Telegram-каналы, традиционно отражающие позицию окружения президента Зеленского, резко Залужного критиковали.

По поводу жесткого выпада экс-главкома в адрес президента есть две версии.

Первая из них распространена в окружении Зеленского, где считают, что причиной заявлений Залужного стало снижение его рейтинга (который сейчас начал активно "откусывать" Буданов), а потому он и решил напомнить о себе, фактически открыто вступив в политическую борьбу.

Вторая версия гласит, что заявления Залужного синхронизированы с давлением, которое оказывает так называемая "антизеленская коалиция" (люди и структуры, ранее связанные с Демократической партией США, а теперь перешедшие под патронат Европы, грантовые организации, связанные с ними политики и СМИ, ключевые сотрудники антикоррупционных органов и оппозиционные деятели вроде Петра Порошенко) руками НАБУ и САП на Зеленского. Давление это в последние дни усилилось - взят под стражу экс-министр энергетики Галущенко, ходят упорные слухи, что готовятся вручить подозрение и Ермаку. Как мы уже писали, по распространенной в политических кругах точки зрения, цель всех этих действий - побуждение Зеленского к формированию "правительства национального доверия" с участием представителей "коалиции". При этом Залужный ранее фигурировал в СМИ как один из кандидатов на роль руководителя этого правительства.

То есть, по данной версии, и подозрение Галущенко, и возможное подозрение Ермаку, и первые публичные обвинения со стороны Залужного в адрес Зеленского - это звенья одной цепи, которые свидетельствуют о резкой активизации давления на Зеленского с целью принудить его к принятию описанных выше решений.

Какав версия верна - читайте в статье "Страны".

Спецназ, ракета и Манафорт

В интервью AP экс-главком впервые открыто выступил с критикой Зеленского. С тех пор как в феврале 2024 года Залужного убрали с должности главкома, чтобы отправить в Лондон, в политкругах он считается, пожалуй, наиболее опасным для Зеленского конкурентом на будущих президентских выборах, если, конечно, оба будут в них участвовать. Однако после ухода из армии Залужный политически себя никак не проявлял и уклонялся от публичных разговоров насчет своих политических планов. Тем не менее, внимание истеблишмента на себе он удерживал. Появилось много слухов о якобы "ходоках" из Украины, наведывающихся в Лондон, и создании структур "под Залужного" по стране. Это, конечно, только обостряло ревнивое отношение ОП к нему, проявления которого были довольно частыми.

Генерал на это, однако, не реагировал. Более того, его недавняя встреча с Зеленским на Банковой вроде бы давала понять, что отношения с президентом остаются по меньшей мере конструктивными.

Но интервью AP показало, что это не так или все поменялось. Сначала упомянем, о чем там речь.

Залужный рассказал о ряде событий, породивших напряженность в отношениях между ним и Зеленским, которая в итоге стала причиной его отставки с поста главкома. По его словам, в первые месяцы полномасштабного вторжения России он спорил с президентом о том, "как лучше защищать страну". Однако ситуация достигла точка кипения, когда в командный центр ворвался спецназ СБУ. Тут надо сказать, что такая информация давно циркулирует в политкругах. Совпадение или нет, но недавно к ней обратился в своем Youtube-канале блогер и народный депутат восьмого созыва Борислав Береза, близкий к группе влияния экс-президента Петра Порошенко. О желании Порошенко стать политическим союзником Залужного, "Страна" писала.

Дальше больше.

Как рассказал AP генерал, в середине сентября 2022 года он вышел с "напряженной встречи в штаб-квартире Зеленского и вернулся в свой кабинет в Киеве". Через несколько часов "десятки агентов Службы безопасности Украины появились в офисе Залужного, чтобы обыскать помещение". В тот момент там находились более десятка британских офицеров. По словам Залужного, эсбэушники не сказали, что они искали, но их интересовали документы и компьютеры. Главком якобы не пустил их и позвонил тогдашнему главе ОП Андрею Ермаку, которого предупредил: "Я сказал Ермаку, что отобью это нападение, потому что знаю, как воевать". Затем Залужный набрал главу СБУ Василия Малюка с вопросом, что вообще происходит. Тот якобы ответил, что ничего не знает о рейде, но разберется.

"Позже он узнал, что ведомство Малюка за два дня до этого обратилось в районный суд Киева за ордером на обыск по адресу, где расположен офис Залужного. Согласно судебному документу, полученному AP, служба намеревалась провести обыск в стрип-клубе, который якобы управлялся преступной организацией", - говорится в статье.

Однако стрип-клуб, указанный в судебных материалах, был закрыт по этому адресу еще до начала полномасштабного вторжения России, сообщили AP два сотрудника, работающие в новом помещении клуба.

Залужный считает, что ордер был формальной причиной. СБУ не могла так ошибиться. Истинная цель была запугать главкома.

По словам Борислава Березы, СБУ приехала, чтобы задержать Залужного, но тот вызвал спецназ ВСУ и вступил в переговоры с "гостями" и "смог избежать бойни в центре Киева". Еще раньше в эфире Youtube-канала Березы об этом случае рассказывал экс-замкомандующего Сил специальных операций Сергей Кривонос.

Кроме того, Береза утверждает, что во время одного из выездов Залужного на фронт генерал чуть не погиб. Это произошло сразу после короткого разговора с ОП по телефону: в здание, где находился Залужный, прилетела ракета. Спасли "невероятно толстые стены", хотя он был ранен.

"Если бы ранение было на 8–10 см левее, главкома уже не было бы… Совпадение, скажет кто-то. Ну да, наверное - такое же, как и штурм командного центра (спецназом СБУ - Ред.)", - сказал Береза.

Еще один эпизод касался контрнаступления 2023 года. По словам Залужного, разработанные им при поддержке НАТО планы провалились, потому что "Зеленский и другие должностные лица не выделили необходимых ресурсов". Первоначально планировалось сосредоточить достаточно сил в "едином кулаке", чтобы вернуть захваченную часть Запорожской области со стратегически важной Запорожской АЭС и перерезать сухопутный коридор в Крым. Вместо этого "силы были рассредоточены на большой территории, что снизило их ударную мощь" (в том числе они были распылены и для атаки на Бахмут). Как утверждает AP, версию Залужного об отходе от первоначального плана подтвердили западные военные.

Третья часть статьи посвящена политическим перспективам генерала. Как пишет издание, некоторые аналитики считают, что из-за недостаточного участия Залужного в политических делах страдает его рейтинг. Однако опрос компании Ipsos якобы показал поддержку Залужного в случае выборов на уровне 23%, тогда как у Зеленского - 20%, что делает генерала "главным соперником президента".

Неудивительно, что на Залужного сыплются предложения о сотрудничестве и помощи в организации избирательной кампании. С подобным предложением обращался даже знаменитый политтехнолог экс-президента Виктора Януковича Пол Манафорт. Но генерал утверждает, что пока продолжается война или не отменено военное положение, он не будет "обсуждать это и ничего не сделал в этом плане". AP не получило подтверждения от Манафорта об интересе к послу Украины в Лондоне.

Генерала сочли обиженным

Что в ОП прочитали интервью, было понятно. Зеленский, правда, лишь заявил в вечернем обращении к народу, что только "смелость воинов" обеспечивает "нашу (в смысле Украины - Ред.) возможность дипломатии, наши сильные дипломатические позиции".

"Важно, когда это позиции сильные. Когда мы все в Украине работаем на то, чтобы Украина выстояла, защитила себя и достигла достойного мира. Любая другая политика в Украине сейчас абсолютно лишняя. Это время войны. Время защиты нашей страны, защиты нашего народа. Личное - на потом", - заявил Зеленский, чьи слова, исходя из контекста, можно расценить как ответ Залужному.

Зато медиаподдержка Банковой интервью резко раскритиковала. Например, Владимир Петров, которого многие считают политтехнологом ОП, заявил на своем Youtube-канале "Исландия", что Залужный "взорвался истерикой", показав, что он "обижен".

Еще один провластный комментатор Владимир Золкин обвинил Залужного в том, что тот просто стремится избежать ответственности за провал контрнаступления 2023 года.

"Вот это я понимаю - по-мужски, по-военному: в случае провала возложенных на тебя заданий просто вали все на других. Интересно, ВФЗ (Валерий Федорович Залужный - Ред.) уже окончательно запятнал свои генеральские погоны или еще есть куда катиться вниз? Все же ради предвыборной агитации", - написал Золкин в своем Telegram-канале.

Была ли политическая подоплека, мы поговорим ниже. А пока продолжим о реакции Банковой. Возможно оно обусловлено в том числе и неудачной попыткой убедить Залужного отказаться от своих слов в интервью AP. Это утверждает народный депутат из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. По его словам, интервью Залужного было записано еще до Мюнхенской конференции по безопасности, проходившей с 13 по 15 февраля. И якобы в течение нескольких дней ОП предпринимал попытки, но Залужный держался.

"Смешно, что во время своей речи в Мюнхене Зеленский вспомнил Залужного и сказал, что он отправил его к генералу Милли, чтобы тот попросил оружие, но оружие не дали и сказали рыть траншеи. Это ложь. Залужный не ездил к Милли", - написал народный депутат в своем Telegram-канале.

Рейтинги советуют начинать

Снова о политической составляющей. В интервью AP Залужный говорил, что атмосфера на двух последних встречах с Зеленским была "абсолютно дружественной". Даже если это было так, теперь, скорее всего, ситуация изменится. Генерал наверняка понимал, как воспримут его слова на Банковой в свете существующих там подозрений, которые, выходит, подтвердились. Впрочем, так подумали многие.

"Посол стартовал в предвыборной (кампании - Ред.)", - написала в своем Telegram-канале внефракционный народный депутат Марьяна Безуглая, в свое время много критиковавшая Залужного в его бытность главкомом.

"Понятно было, что он пойдет (на выборы - Ред.)", - ответил на вопрос "Страны" собеседник, вхожий на Банковую.

Владимир Зеленский и Валерий Залужный на недавней встрече на Банковой. Фото: president.gov.ua

Говоря о возможных причинах, он допустил, что Залужный таким образом отреагировал на снижение своего рейтинга. Из публичных данных только опрос компании Active Group, проведенный 31 января - 1 февраля 2026 года, показывает в сравнении с предыдущими исследованиями, что рейтинг Залужного снизился с 16,6% среди всех респондентов в декабре до 14,9% в январе и 10,8% в феврале. При этом у главы ОП Кирилла Буданова уровень поддержки - 7,3% в декабре, 6,3% в январе, 9,4% - в феврале. Рейтинг Зеленского также растет, соответственно, 17,8%, 21,7% и 22,3%.

"Зеркало недели", ссылаясь на закрытую социологию, проведенную одним из штабов с 1 по 3 февраля, утверждает, что среди определившихся респондентов Залужный набирает 19,2% (в январе было 22%), тогда как Зеленский - 34% (30%), Порошенко - 10,6%, Буданов - 9,1% (13%). Но во втором туре среди всех участников опроса Зеленский набирает 30%, Залужный - 35%. В паре Зеленский-Буданов, соответственно, 31 и 27%.

Всё не так уж плохо, но тенденции действительно могут показаться команде генерала тревожными.

Информированный источник в штабе Петра Порошенко полагает, что интервью Залужного не является частью какой-то стратегии генерала.

Хотя, очевидно, оно будет важным фактором его карьеры и жизни в ближайшее время. Газета "Зеркало недели" сообщала, что на последней встрече на Банковой президент предложил Залужному место посла в Вашингтоне и тот якобы был не против, но не хотел бы уезжать на всю пятилетнюю командировку, ведь это вычеркнуло бы его из политической жизни. В этом году вероятность выборов в 2026 году невысока, но нельзя поручиться за 2027-й. А кампания может начаться и в текущем году.

В этой связи предложение президента уехать подальше от Украины в принципе логично, ведь возвращение Залужного и тем более его вовлечение в политическую жизнь вряд ли в интересах Зеленского. С другой стороны, долго ли генерал будет оставаться на своей должности хоть в Лондоне, хоть в другой столице, если поставит политические заявления на поток? В принципе, Банковая может поискать некий способ пресечь это красноречие. Еще с 2023 года ходят слухи о том, что генерала могут привлечь к ответственности за быструю потерю юга Украины в начале вторжения. И тут явно еще раскрыта не вся интрига. Хотя если экс-главком открыто пойдет в политику, угроза уголовных дел может сыграть в его пользу. Осторожность Зеленского показывает, что на Банковой не хотят подливать масла в огонь, но как-то противодействовать генералу сейчас или потом придется.

Вторая версия гласит, что интервью Залужного является частью кампании давления на Зеленского.

"Все идет достаточно логично: подозрение Галущенко, подготовка подозрения Ермаку, прямые обвинения Залужного в адрес президента. Зеленскому еще раз дают понять, что пора бы уже формировать так называемое правительство национального доверия. И Залужный уже давно рассматривается как один из основных кандидатов на его главу. А потом - и на замену Зеленского. Хотя не факт, что президент пойдет на это. А значит и давление на него будет продолжено. В том числе нельзя исключать и новые, куда более резкие, заявления Залужного, а также новые подозрения соратникам Зеленского от НАБУ и САП", - говорит источник в политических кругах.

Впрочем, какая бы версия не была верна, очевидно, что интервью Залужного развеяло сомнения в том, что он готов участвовать в выборах, если они состоятся. Причем в качестве соперника Зеленского, а не его союзника.