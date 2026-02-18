Офис президента пытался убедить посла Украины в Великобритании Валерия Залужного отказаться от своих слов в интервью агентству Associated Press, в котором он обвинил президента Владимира Зеленского в провале контрнаступления 2023 года, однако бывший главнокомандующий ВСУ отказался это делать.

Об этом в своем телеграм-канале написал народный депутат из партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

По его данным, интервью было записано еще до Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила с 13 по 15 февраля.

Также Гончаренко обвинил Зеленского во лжи.

"Смешно, что во время своей речи в Мюнхене Зеленский вспомнил Залужного и сказал, что он отправил его к генералу Милли (генерал армии США в отставке, бывший председатель Объединённого комитета начальников штабов - Ред.), чтобы тот попросил оружие, но оружие не дали и сказали рыть траншеи. Это ложь. Залужный не ездил к Милли", - написал депутат.

Ранее мы приводили основные заявления Залужного о его напряженных отношениях с Зеленским в упомянутом интервью.

Между тем согласно соцопросам украинцы больше доверяют Залужному и Кириллу Буданову, чем Зеленскому.