Сегодняшние переговоры между делегациями Украины, РФ и США "зашли в тупик".

Об этом сообщил журналист американского новостного сайта Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

Как пишет Равид, переговорщикам не удалось согласовать "политическую часть" шагов по урегулированию российско-украиснкой войны. По словам источника, причиной этого стали позиции, озвученные новым главой российской переговорной группы Владимиром Мединским.

"Президент Украины Владимир Зеленский заявил мне в интервью, что украинский народ отвергнет мирное соглашение, которое предполагает односторонний вывод войск из Донбасса и передачу его России", – добавил Равид.

Ранее, Умеров подвёл итоги первого дня переговоров в Женеве, где обсуждались "практические вопросы".

Напомним, Зеленский ответил отказом на требование признать Донбасс российским.

Война в Украине продолжается 1455-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 17 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. В понедельник сообщалось о продвижении армии РФ в районе Покровска и Мирнограда, а также западнее, возле Удачного и Новониколаевки. Военный эксперт прокомментировал информацию о наступательных действиях ВСУ в Запорожской области – по его словам, контратаки украинских сил не являются полноценным контрнаступлением, а направлены на препятствование продвижению противника.

