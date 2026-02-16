Украинская делегация прибыла в Женеву, где завтра стартует очередной раунд переговоров в трехстороннем формате между Украиной, США и Россией.

Об этом сообщил глава делегации Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров в своем телеграм-канале.

"Ожидаются предметные встречи по гуманитарным вопросам и вопросам безопасности с целью продвижения к устойчивому и достойному миру", – написал он.

Ранее Умеров сообщил, что на предстоящих трехсторонних переговорах с США и Россией в Женеве Украина хочет предложить новое энергетическое перемирие.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты требуют от Украины пойти на односторонние территориальные уступки в мирном процессе.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Штаты никого не заставляют соглашаться на мирное соглашение о завершении войны в Украине.

