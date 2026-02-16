Украинская делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах с Россией и США
Украинская делегация прибыла в Женеву, где завтра стартует очередной раунд переговоров в трехстороннем формате между Украиной, США и Россией.
Об этом сообщил глава делегации Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров в своем телеграм-канале.
"Ожидаются предметные встречи по гуманитарным вопросам и вопросам безопасности с целью продвижения к устойчивому и достойному миру", – написал он.
Ранее Умеров сообщил, что на предстоящих трехсторонних переговорах с США и Россией в Женеве Украина хочет предложить новое энергетическое перемирие.
Напомним, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты требуют от Украины пойти на односторонние территориальные уступки в мирном процессе.
В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Штаты никого не заставляют соглашаться на мирное соглашение о завершении войны в Украине.
