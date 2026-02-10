Из Москвы поступил ещё один сигнал о том, что Кремль недоволен позицией США по переговорам об Украине.

Об этом пишет российская газета "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.

По его словам, Россия в Анкоридже была готова к территориальным компромиссам, кроме Донбасса (вероятно имеется в виду отказ от требований вывести ВСУ со всей территории Херсонской и Запорожской областей), а также соглашалась поменять требования по численности ВСУ после войны.

"И обязательным условием было налаживание более широкого взаимодействия с США, включая экономическое. Но пока Вашингтон не хочет и не может оказать нужного давления на Киев, а также пытается вытеснить Россию с мировых энергетических рынков и продолжает использовать санкции, что ставит под вопрос актуальность "духа Анкориджа", - заявил источник.

По его мнению, Москва все еще готова продолжить переговоры, но с учетом ситуации "на земле", а также при наличии более решительных действий со стороны США по оказанию давления на Украину и Евросоюз.

Напомним, вчера аналогичные заявления с претензиями в адрес США сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Почему РФ требует от США ускориться с выполнением договоренностей, достигнутых в Анкоридже (включая давление на Киев с требованием вывести украинские войска из Донбасса), мы анализировали в отдельном материале.