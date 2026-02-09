Украинские вооруженные силы начали контрнаступательные действия на границе Днепропетровской и Запорожской областей.

Об этом сообщили российские военные телеграм-каналы.

По их информации, ВСУ контраткуют на правом фланге российской группировки, которая наступает на востоке Запорожской области. Наступление развивается со стороны Покровского и Великомихайловки с целью рассечь российские силы и зайти им в тыл.

Также идёт наступление на Терноватое, о захвате которого недавно заявляли Министерство обороны РФ и военный обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке, и в районе Гуляйполя.

По данным российских военных обозревателей, ВСУ атакуют на нескольких участках.

Российские телеграм-каналы утверждают, что атаки начались с установлением туманной погоды, в условиях которой проще обходить позиции РФ и просачиваться в тыл.

При этом россияне заверяют, что атаки ВСУ отбиваются, а украинскую пехоту поражают дроны.

Украинское же командование вчера заявило, что россиян уже выбили из Терноватого Запорожской области. Юлиан Репке сообщил ещё и об освобождении соседнего Придорожного.

Пока ситуация развивается. Судя по тому, что о контрнаступлении активно пишут россияне, они могут попытаться купировать контрнаступательные действия ВСУ, перебросив резервы на это направление.

Война в Украине идет 1447-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 9 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный паблик Deep State сообщил, что российские войска продвинулись на лиманском и славянском направлениях, а также под Константиновкой в Донецкой области. В Генштабе ВСУ заявили, что в ходе удара по полигону в Астраханской области РФ повреждён объект обслуживания российских баллистических ракет.

