Спустя год после заявления россиян о захвате Торецка Deep State отметил его как полностью оккупированный
Украинский военный ресурс Deep State отметил на своей карте как полностью захваченный россиянами город Торецк Донецкой области.
При этом официально РФ объявила о захвате Торецка еще год назад: российское Минобороны заявило об этом 7 февраля 2025 года. Хотя ещё несколько месяцев за город шли ожесточенные бои.
Весной украинский эксперт сообщал, что остатки Торецка удерживают ВСУ, а ситуация в городе ухудшается.
Российские и часть украинских военных телеграм-каналов писали, что де-факто Торецк был полностью захвачен осенью прошлого года.
Однако на карте Deep State вплоть до последнего времени в серой зоне оставался маленький участок населенного пункта на северо-западе.
Теперь же и он обозначен как контролируемый россиянами.
Война в Украине идет 1440-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 2 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.
Накануне украинский военный паблик Deep State сообщил о продвижении российских войск на двух участках фронта в Запорожской области - в районе Терноватого (вблизи села Доброполье) и под Приморским. Также в Deep State подсчитали, что в январе армия РФ захватила 245 квадратных километров территории Украины, что почти вдвое меньше, чем в декабре или ноябре прошлого года.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
