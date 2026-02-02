Украинский военный ресурс Deep State отметил на своей карте как полностью захваченный россиянами город Торецк Донецкой области.

При этом официально РФ объявила о захвате Торецка еще год назад: российское Минобороны заявило об этом 7 февраля 2025 года. Хотя ещё несколько месяцев за город шли ожесточенные бои.

Весной украинский эксперт сообщал, что остатки Торецка удерживают ВСУ, а ситуация в городе ухудшается.

Российские и часть украинских военных телеграм-каналов писали, что де-факто Торецк был полностью захвачен осенью прошлого года.

Однако на карте Deep State вплоть до последнего времени в серой зоне оставался маленький участок населенного пункта на северо-западе.

Теперь же и он обозначен как контролируемый россиянами.

Война в Украине идет 1440-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 2 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный паблик Deep State сообщил о продвижении российских войск на двух участках фронта в Запорожской области - в районе Терноватого (вблизи села Доброполье) и под Приморским. Также в Deep State подсчитали, что в январе армия РФ захватила 245 квадратных километров территории Украины, что почти вдвое меньше, чем в декабре или ноябре прошлого года.

