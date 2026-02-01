Уже третий день ведущие западные СМИ обсуждают публикацию нового архива документов по делу Джеффри Эпштейна - покойного миллиардера, которого обвиняли в оказании секс-услуг представителям американской и европейской элиты.

Выпущенный минюстом США массив из миллионов страниц, видео и изображений стал крупнейшим раскрытием информации по этому делу.

Американские СМИ в целом трактуют релиз как вынужденный шаг под давлением конгресса и общественного запроса, но расходятся в оценке его последствий. Одни видят в публикации новых документов попытку администрации президента США Дональда Трампа минимизировать ущерб для политической и бизнес-элиты, вовлеченной в историю с Эпштейном - причем из всех лагерей, даже враждебных Трампу (в опубликованных документах не так уж много конкретики и доказательной базы). Другие - начало нового цикла расследований, которые могут похоронить карьеры очень многих политиков, включая Трампа.

Во-первых, многие СМИ обращают внимание, что в документах содержится более 1800 упоминаний президента США - в том числе и обвинения в сексуальных преступлениях (хотя доказательств им на данный момент нет и администрация Трампа их отрицает).

Сам масштаб упоминаний делает релиз "политически токсичным" для Трампа, пишет CNN.

Также тень на президента бросает упоминание в новых документах Илона Маска, который переписывался с Эпштейном и осведомлялся, как попасть на его скандальный остров. Кроме того, с миллиардером переписывался нынешний министр торговли США Говард Лютник, который, судя по документам, мог бывать на острове, хотя ранее отрицал это.

Во-вторых, подчеркивается отсутствие так называемого "списка клиентов" Эпштейна, что лишь усиливает подозрения в неполноте раскрытия данных.

Газета Politico пишет, что публикация произошла "под сильным давлением общественности и конгресса", но остаётся неполной, и "сотни тысяч страниц" остаются засекреченными. Это делает неизбежными новые слушания в конгрессе и требования опубликовать остальные документы.

The New York Post также делает вывод, что текущий архив не раскрыл новые имена насильников, "не утолит общественный голод по информации и лишь усилит подозрения в сокрытии".

Портал Axios пишет, что архив Эпштейна остается политически опасным сразу для двух лагерей, поскольку в материалах фигурируют и нынешний президент-республиканец Трамп, и бывший президент-демократ Билл Клинтон. С этим издание связывает отсутствие серьезного компромата в новоопубликованных документах.

В-третьих, западные СМИ акцентируют внимание на международных связях Эпштейна. В первую очередь, в британской элите.

Документы устанавливают, что дружба Эпштейна с принцем Эндрю и влиятельным британским лейбористом Питером Мандельсоном продолжалась даже после осуждения финансиста. Консервативная The Guardian делает вывод, что публикация неполного архива "защищает влиятельных индивидов".

Также СМИ обнаружили в архиве, что с Эпштейном активно переписывалась норвежская принцесса Мэтте-Марит. Об этой переписке было известно и раньше, однако новые данные показывают, что она длилась и после того, как миллиардер был осужден за сексуальные преступления. Что ранее норвежской короной не признавалось.

Также из писем стало известно, что Мэтте-Марит жила несколько дней в доме Эпштейна во Флориде, когда самого миллиардера там не было. В целом имя кронпринцессы упоминается в архиве более тысячи раз - и для будущей наследницы престола это крайне тяжелая ситуация, пишет норвежское издание VG. Некоторые паблики идут дальше и предрекают в целом кризис местного монаршего дома, поскольку тема Эпштейна - это не первый крупный скандал с королевской семьей в Норвегии.

Еще одно последствие публикации архива для Европы - отставка советника премьера Словакии Роберта Фицо, который был упомянут в документах. Также там фигурирует бывший глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, который в письмах Эпштейну расхваливал достоинства "хорошеньких девушек" из Молдовы.

То есть пока удар по Европе от публикации архива выглядит более серьезным, чем по самим США. Неудивительно, что именно в Европе появились первые ростки "антикриза" по этой теме.

Британская Daily Mail уже выдвинула версию, что секс-империя Эпштейна могла быть "медовой ловушкой КГБ-ФСБ". Раньше, напомним, писали, что это спецоперация Израиля по сбору компромата на западных политиков. В частности, о связях Эпштейна с израильской разведкой заявлял журналист Такер Карлсон. Однако с тех пор эта тема развития не получила.

И теперь, как видим, в СМИ начинают писать о "российском следе".

И если раскрутка данного тезиса продолжится, то это может заложить базис для того, чтобы спустить дело Эпштейна на тормозах. Например, объявив дальнейшие сливы компромата в связи с Эпштейном попыткой Москвы дескредитировать западную элиту.

Впрочем, пока этот поворот доминирующим в западных оценках новых материалов не является. Более четко прослеживается подготовка масштабного удара по Трампу, Маску и другим республиканцам в рамках кампании демократов по подготовке к довыборам в конгресс.

Что касается Украины, то тут наиболее интересным фактом является упоминание о намерения Эпштейна посетить Киев после инаугурации Владимира Зеленского.

"Я думаю что поеду в Мексику в следующую пятницу, из Мексики я полечу в Европу (примерно 10 июня), а потом в конце июня я планировал поездку в Украину", - писал Эпштейн.

"Я хочу, чтобы ты начала читать про политику в Украине. Про Зеленского, коррупцию, парламент, начинай следить за всем этим… Сейчас будет очень интересно наблюдать за политикой в Украине, вся политика - это комедия", - также написал Эпштейн.

Вскоре (в начале июля 2019 года) Эпштейн был арестован и в Украину так и не поехал.