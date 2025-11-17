На прошлой неделе в оппозиционных к президенту США Дональду Трампу американских СМИ прокатилась волна новых публикаций о связях республиканца с финансистом Джеффри Эпштейном. Они посыпались после того, как демократы из комитета по надзору палаты представителей опубликовали отдельные письма из дела известного секс-торговца.

Авторы писем намекают, что Трамп был в курсе бизнеса Эпштейна по предоставлению секс-услуг элите. Но особый упор медиа сделали на фрагментах, которые, как утверждается, могут указывать на некие связи Трампа и Эпштейна с Россией. В частности, опубликовано письмо Эпштейна, отправленное в 2018 году бывшему премьер-министру Норвегии Турбьёрну Ягланду. В нём Эпштейн указал, что Ягланд "мог бы предложить Путину, чтобы Лавров получил необходимые сведения, поговорив со мной".

В другом письме Эпштейн ссылался на свои разговоры с бывшим постпредом России при ООН Виталием Чуркиным, утверждая, что Чуркин "понял Трампа после наших бесед" и что "это несложно".

Издания подчёркивают, что Эпштейн в переписке фактически хвастает тем, что может объяснять логику действий Трампа российским дипломатам, хотя нет доказательств, что Эпштейн консультировал российских представителей.

Медиа подают эти письма как свидетельство того, что Эпштейн пытался позиционировать себя влиятельным посредником, способным дать Кремлю инсайдерскую информацию, связанную с Трампом. Что это за информация, не уточняется.

Но одновременно в соцсетях начали активно раскручивать вброс с якобы письмом Эпштейна, в котором упоминается, что у россиян может быть видео орального секса Трампа и Билла Клинтона. Аутентичность письма ничем не подтверждена, ни одно из ведущих американских изданий о нем не упоминало. Хотя если бы такая информация действительно содержалась бы в сообщениях Эпштейна, то, конечно, оно оказалось в центре внимания прессы, близкой к Демократической партии.

Однако само по себе появление этого вброса указывает на общее направление новой информационной атаки на Трампа: снова поднять тему российского влияния на республиканца.

Сам президент США именно так и расценил последние публикации о деле Эпштейна.

"Это демократическая мистификация с целью отвлечь внимание - точно такая же, как их афера "Россия, Россия, Россия"! Это у них были грязные отношения с Эпштейном, и именно их нужно привлекать к ответственности", - написал Трамп в своей соцсети.

Также он призвал республиканцев проголосовать за публикацию файлов Эпштейна, "потому что нам нечего скрывать, и пора двигаться дальше от этой демократической мистификации, созданной радикальными левыми сумасшедшими".

По словам Трампа, Минюст США "уже передал десятки тысяч страниц по делу Эпштейна в открытый доступ", также изучаются связи с Эпштейном у известных представителей Демпартии: Билла Клинтона, Рейда Хоффмана, Ларри Саммерса. Он заявил, что тема Эпштейна "является проклятием для демократов, а не для нас".

Тем не менее СМИ и демократы продолжают раскрутку темы Эпштейна, причем, как видим, с упором на то, что секс-торговец мог передать Москве некий компромат на Трампа. Таким образом они довольно прозрачно намекают, что благодаря этому компромату Кремль якобы и может управлять Трампом.

Вероятная цель этой кампании - создание неблагоприятного фона для любых попыток Трампа о чем-то договориться с Москвой и по возможности подтолкнуть президента США окончательно встать на путь конфронтации с РФ.

Продвигая свой старый тезис о том, что Кремль управляет Трампом, демократы как бы пытаются спровоцировать президента США, выставив дело так, будто он просто боится обнародования компромата Владимиром Путиным, чем и объясняется его нежелание предпринимать жесткие действия против РФ. Таким образом президента США хотят побудить к суровым мерам против РФ, чтобы он доказал, что не боится Путина и его компромата.

Организаторы кампании рассчитывают в том числе на сторонников жесткой антироссийской линии в Республиканской партии, которые убеждают Трампа усиливать давление на РФ и возобновить помощь Украине.

Действия этой группы с одной стороны и публичное декларирование Трампом желания закончить войну и снизить эскалацию с Россией - с другой порождают уже описанный нами феномен "качелей Трампа", когда он резко меняет риторику и то пытается договариваться с Москвой, то вводит против нее санкции.

При этом Трамп пока не перешел главной черты - возврата к политике Джо Байдена: не возобновил безвозмездную помощь Киеву. А это сейчас основная проблема всей группы поддержки Киева на Западе, так как пока не очень понятно, за счет чего обеспечивать дальнейшее финансирование в требуемых объемах.

Видимо, поэтому попытки разными способами склонить Трампа к смене позиции в отношении России будут продолжаться. В том числе через продвижение темы передачи Эпштейном Москве компромата на Трампа.