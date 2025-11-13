Близкие к демократам СМИ продолжают раскручивать тему американского финансиста Джеффри Эпштейна против президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, Эпштейн в 2018 году, за месяц до встречи Трампа и Владимира Путина, пытался передать России через главу МИД ДРФ Сергея Лаврова информацию про президента США.

"Думаю, вы могли бы предложить Путину, чтобы Лавров мог получить информацию, поговорив со мной", — написал Эпштейн 24 июня 2018 года в электронном письме Турбьёрну Ягланду, бывшему премьер-министру Норвегии, возглавлявшему на тот момент Совет Европы.

Ягланд же сообщил, что на следующий день встретится с помощником Лаврова и предложит ему связаться с Эпштейном.

Неясно, удалось ли что-то из этого предполагаемого контакта, но позже Эпштейн писал следующее:

"Уверен, он (видимо, Трамп - Ред.) считает, что всё прошло просто замечательно. Он думает, что очаровал своего противника... Правда, он понятия не имеет о символизме. Он вообще не имеет о многом". Он также назвал поведение Трампа на саммите с Путиным "предсказуемым".

Эти и сотни других переписок Эпштейна были обнародованы вчера. В них Эпштейн указал, что ранее уже разговаривал о Трампе с послом России в ООН Виталием Чуркиным.

"Чуркин был великолепен. После наших разговоров он понял Трампа. Это не сложно. Надо видеть, как он понимает, что всё настолько просто", - писал Эпштейн, осужденный позже как педофил и насильник.

Ранее сообщалось, что Эпштейн обсуждал шантаж Трампа в начале его президентской кампании в 2015 году.

Напомним, дружба Трампа с Эпштейном, осужденным позже за сексуальные преступления, началась в 1980-х, когда они жили по соседству во Флориде. Бизнесмены часто появлялись вместе на публике, и Трамп, как и многие другие известные люди, неоднократно летал на самолёте Эпштейна.