На этой неделе Путин подписал принятый накануне Госдумой закон, который позволяет передавать "бесхозное" жилье в собственность государства, а затем - гражданам РФ.

Закон этот напрямую касается захваченных украинских территорий, а точнее - объявления "бесхозным" жилья, права собственности на которое не были переоформлены по российским законам, с возможностью последующего его конфискации.

Отметим, что процесс этот идет уже давно, и "Страна" о нем неоднократно писала. Речь о квартирах и домах, которые принадлежат уехавшим гражданам Украины и которые не могут или не хотят вернуться на захваченных территории, чтоб переоформить право собственности.

По факту жилье, которое назначенные россиянами местные "власти" признавали "заброшенным", они могли изымать с 2024 года.

И подписанный Путиным закон, по сути, "легализует" эту практику.

"Признаки бесхозного жилья", согласно закону, будут определять на местах по согласованию с Росреестром и Росимуществом.

Отметим, что такие "признаки" назначенные россиянами "власти" Запорожской и Херсонской областей, а также "ЛДНР", огласили еще в прошлом году.

Главных из них было три, причем "бесхозным" жилье могло признаваться если есть хотя бы только один "признак":

1. Неуплата коммунальных услуг в течение одного года до дня выявления такого помещения.

2. Неиспользование жилого помещения, которое создает угрозу сохранности самого объекта, а также безопасности жизни и здоровья других лиц (например, аварийное состояние, открытый доступ посторонних и т.п.).

3. Отсутствие сведений о зарегистрированном праве собственности на жилье в российском Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Последний пункт, собственно, и является ключевой причиной, почему жилье, принадлежащее тысячам жителей захваченных территорий, находящимся сейчас за пределами РФ, может быть признанно "бесхозным".

Если они еще могут договориться со своими родственниками, соседями и знакомыми об оплате коммунальных услуг и о присмотре за квартирами и домами, то зарегистрировать право собственности по российским законам можно только физически приехав в Россию или на захваченные территории и получив предварительно российское гражданство.



А с въездом украинских граждан в РФ, как известно, большие проблемы, так как это возможно только через жесткую фильтрацию в Шереметьево, где очень многих разворачивают и депортируют.



Но вернемся к подписанному Путиным закону.

В нем указывается, что если установить собственника недвижимости по имеющимся документам не удается либо сведения о нем отсутствуют, объект может быть обращен в собственность РФ.

Получателями такого жилья смогут стать российские граждане, которые лишились домов и квартир либо чье жилье признано непригодным для проживания в результате боевых действий или обстрелов.

Обязательным условием является отсутствие у этих граждан другой недвижимости, а также неиспользование государственных сертификатов на покупку или строительство жилья.

Также до 1 января 2028 года назначенные россиянами "власти" захваченных территорий смогут предоставлять это жилье на определенных условиях работникам бюджетной сферы (чиновники, учителя, врачи и т.д.).

Весь такой фонд планируется поставить на учет до 1 января 2030 года. Оговаривается, что если объявится законный владелец, ему будет выплачена компенсация за утрату имущества.



Процесс признания недвижимости "бесхозной" с последующим ее изъятием, повторимся, шел на захваченных территориях и ранее, но, после принятия закона, он может ускориться.

Также стоит отметить, что вопрос сохранения прав собственности украинских граждан на их имущество на захваченных территориях практически никем не поднимается в ходе переговоров об условиях завершения войны.

При том, что если даже война завершится по нынешней линии фронта (как предлагают украинские власти), эта проблема коснется сотен тысяч или даже миллионов людей, которые, при сохранении нынешнего режима фильтрации при въезде в РФ, рискуют потерять все свое имущество на захваченной территории.