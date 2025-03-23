Россия разрешила льготную ипотеку в разрушенных войной городах Украины. В том числе тех, где в настоящее время идут бои, а также контролируемых ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр Центра противодействия дезинформации.

Льготную семейную ипотеку на вторичное жилье в разрушенных войной Бахмуте, Попасной, Волновахе и других украинских населенных пунктах предлагают уже с апреля.

"Таким образом, Москва продолжает продвигать свою стратегию по поощрению россиян переселяться на оккупированные территории. Враг пытается создать иллюзию, будто в захваченных регионах происходит восстановление и туда возвращается мирная жизнь. Хотя на самом деле после тяжелых боев в Бахмуте или Волновахе этого самого вторичного жилья, пригодного для ипотеки, практически не осталось", - говорится в сообщении

Отмечается, что появление в списке городов, которые находятся под контролем Украины, может быть элементом запугивания украинцев и цель продемонстрировать, что РФ не отказывается от своих посягательств на эти территории.

"Эта программа ипотеки есть исключительно пропагандистской акцией, ведь реализовать ее невозможно", - подчеркивают в ЦПД.

Напомним, глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин хочет временно изымать квартиры украинцев, получивших паспорт РФ, и запретить им сдавать жилье в аренду.

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