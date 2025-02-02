Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин хочет временно изымать квартиры украинцев, получивших паспорт РФ, и запретить им сдавать жилье в аренду, если они выехали на подконтрольную Киеву территорию Украины и постоянно там проживают.

Такие изменения он предлагает внести в законопроект, уже внесенный правительством в Госдуму 24 января, - пишут российские сми.

Проект закона регулирует признание Россией украинских документов для регистрации прав на недвижимость в захваченных РФ регионах Украины. Будут приниматься все украинские документы, выданные до "принятия в состав России" - кроме тех, что ограничивают право не распоряжение недвижимостью. Например, судебные аресты.

Пушилин же призвал добавить в этот документ возможность временного изъятия в "маневренный фонд" той недвижимости, собственники которой уехали в "недружественные" страны.

"Предлагается рассмотреть возможность временного изъятия таких объектов недвижимости по решению региональной комиссии для использования в целях маневренного фонда республики на период отсутствия собственников. При возвращении таких собственников к постоянному проживанию на территории ДНР либо дружественных государств объект недвижимости будет подлежать возврату собственнику", - сказал Пушилин.

Он также предложил, чтобы специальные комиссии могли вводить запрет сдачи в аренду или иных видов предоставления недвижимости в пользование, включая бесплатное.

Такие меры, по словам Пушилина, вызваны тем, что многие собственники имущества в "ДНР" вернулись из-за границы для получения российского паспорта и регистрации недвижимости, а затем снова уехали в Украину или в Евросоюз.

"Глава ДНР" добавил, что это жилье релоканты потом сдают в аренду, которую выводят за рубеж и финансируют ВСУ.

Пока неясно, включены ли предложения Пушилина в законопроект. Также непонятно, как комиссии будут определять, в какую страну уехал релокант и что будет считаться доказательством этого.

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