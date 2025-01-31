Российским оккупационным войскам удалось добиться новых успехов в Донецкой и Харьковской областях Украины.

Об этом сообщает украинский военный обозреватель Deep State в своём телеграм-канале, публикуя оперативные карты боевых действий.

Так, продвижение неприятеля наблюдалось возле следующих населённых пунктов:

Ровнополе (на границе Донецкой и Запорожской областей) и Раздольное (юго-запад Донецкой области);

Петропавловка (северо-западнее Курахово) и Удачное (западнее Покровска);

Янтарное (западнее Курахово) и Барановка (восточнее Мирнограда).

Также DS подтверждает, что россияне захватили посёлок Новомлинск рядом с деревней Двуречная на Купянском направлении.

Ранее Deep State сообщил, что армия РФ создала ещё один плацдарм в Харьковской области.

Война в Украине продолжается 1073-й день. Последние новостями с главными событиями 31 января 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Войска РФ продвинулись в южной части Часова Яра Донецкой области. Неприятелю также удалось приблизиться к трассы Запорожье – Курахово и на нескольких участках южнее Покровска, свидетельствует карта Deep State. Жителей юго-восточной части Днепропетровской области призывают эвакуироваться из-за приближения линии фронта.

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