Российские войска продвинулись в Торецке Донецкой области.

Об этом свидетельствуют данные военной онлайн-карты Deep State.

Со слов украинских военных, войска РФ контролируют район многоэтажек и обходят с флангов шахту "Торецкая", которую удерживают ВСУ.

Также стало известно, что вражеские подразделения продвинулись возле Надиевки, возле Дачного и Сухих Ялов. По данным Генштаба, армия РФ совершила 20 атак в районах Торецка, Крымского, Дилиевки, Леонидовки и Щербиновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался вклиниться в оборону вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Копанки, Зеленая Долина и Торское.

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