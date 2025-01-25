В субботу, 25 января, в Украине идет 1067-й день войны с Россией.

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Последние новости

09:45 Кадры из Черкасс, где часть города и области остались без света после прилёта.

Власти подтверждали атаку "Шахедов" на объект инфраструктуры. На фото видно, как его тушат.

09:01 Российские войска продвинулись в Торецке, судя по карте военного паблика Deep State.

Украинские военные сообщают, что войска РФ контролируют район многоэтажек и обходят с флангов шахту "Торецкая", которую удерживают ВСУ.

08:26 Момент прилёта "Шахеда" по дому в Вишневом под Киевом.

08:00 Дрон попал по многоэтажке в Вишневом Киевской области.