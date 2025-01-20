Война в Украине не закончится в ближайшее время.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, слова которого цитирует газета Le Monde.

"Давайте не будем вводить себя в заблуждение, конфликт в Украине не закончится завтра или послезавтра", - сказал политик.

Макрон также требует, что Европа должна быть за столом переговоров. По его словам, "не может быть мира и безопасности в Европе без европейцев и без того, чтобы об этом договаривались европейцы".

Украина, по мнению французского президента, должна вести переговоры "с позиции силы", также нужно предусмотреть гарантии безопасности.

"Задача, когда боевые действия прекратятся, будет заключаться в том, чтобы дать Украине гарантии против любого возвращения к войне на ее территории, а также гарантии нашей собственной безопасности", - сказал он.

Макрон также призвал свое правительство облегчить набор добровольцев во французскую армию, чтобы "когда придет время, усилить армию на материковой Франции или в других местах".

Напомним, Франция, по данным западных изданий, выступает за введение своих миротворцев на линию разграничения в Украине после завершения войны. Зеленский заявлял, что ведет об этом консультации с Макроном.

При этом Трамп или его ближайшие соратники никак по поводу этой идеи не высказывались. Хотя американская пресса утверждала, что он поддержал идею миротворческой миссии на встрече с Зеленским и Макроном в Париже.

При этом в целом в Европе скептически относятся к перспективам ввода миротворцев в Украину без получения на это согласия РФ.