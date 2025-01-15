Украина и США уже готовят встречу с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом после инаугурации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с польским премьером Дональдом Туском в Варшаве.

"После инаугурации – наши команды уже работают над содержанием и форматом предстоящей встречи. Самое главное для нас – мы хотим закончить эту войну, но не просто как-то, а справедливым миром. Для этого нам нужна уверенность, что Россия не вернется снова с войной", – заявил президент.

Ранее глава МИД Андрей Сибига не стал говорить, в каком формате возможна встреча и будет ли на ней Россия.

Также Зеленский заявил, что более 600 тысяч российских солдат находятся в Украине. Численность украинской армии - 880 тысяч солдат, но они рассредоточены по всей территории страны.

"Российские войска сосредоточены на некоторых направлениях и потому на некоторых направлениях у них есть количественное преимущество", - заявил президент.

Зеленский поддержал отправку западных миротворцев в Украину в качестве одной из гарантий безопасности. Он рассказал, что обсуждал тему с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, но "пока это достаточно общие вещи".

"Мы поддерживаем, что контингент тех или иных стран, наших союзников, есть и может стать частью гарантий безопасности. Мы будем обсуждать этот вопрос с лидером Британии, мы поднимали этот вопрос с нашими балтийскими партнерами… Но безусловно нужно иметь полностью карту гарантий безопасности для Украины, где частью может оказаться военный контингент", - сказал Зеленский.

Ранее в Минобороны Польши отвергли возможность отправки своих миротворцев в Украину.