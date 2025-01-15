Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что запрет на прямые переговоры Украины с Владимиром Путиным, введённый решением СНБО осенью 2022 года, действует и сейчас.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

На вопрос о возможности переговоров с РФ, он ответил: "По состоянию на данный момент такой модальности не рассматривалось. Давайте дождемся официальных контактов с США, где мы обсудим дальнейшие шаги".

"Переговоры, которые мы будем проводить с администрацией Трампа, если брать в широком диапазоне, корреспондируются с нашей формулой мира. Но для того чтобы говорить об этом подробнее, давайте мы дождемся официальных контактов", - отметил Сибига.

Также он сказал, что на данный момент нет договоренностей о визите представителя избранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога в Киев и Москву.

Отвечая на вопрос о том, какие могут быть альтернативные НАТО варианты гарантий безопасности Украины, глава МИД заявил, что Киев примет только вступление в Альянс.

"Мы уже проходили "альтернативные варианты". Мы видели, как провалился Будапештский меморандум. Создание любых "серых зон" приводит лишь к дальнейшим обострениям. Поэтому членство Украины в НАТО – это неизменный приоритет и единственная действенная гарантия безопасности для нашего государства", – сказал министр.

Напомним, Трамп уже давал понять, что против вступления Украины в НАТО.

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