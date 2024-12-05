Украина не готова к территориальным уступкам для окончания войны с Россией. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на Мальте, где проходит саммит ОБСЕ.

"Никаких компромиссов по нашей территориальной целостности, суверенитету или будущей безопасности не будет. Нам необходимо устранить серые зоны, поскольку Россия превращает их в зоны влияния. Вместо этого нам нужна геополитическая определенность по Украине как части евроатлантического сообщества", - сказал он.

По его словам, мирный план Киева в конечном итоге заключается в том, чтобы "Россия ушла из Украины и оставила нас в покое".

Также Сибига заявил, что не будет компромиссов и по поводу "будущей безопасности".

Когда свое выступление начал российский министр Лавров, глава МИД Украины вышел из зала пленарных заседаний ОБСЕ на Мальте.

Перед этим в своем выступлении он назвал Лаврова "военным преступником".

Кроме Сибиги зал покинули также министры иностранных дел Польши и Чехии.

Это первая поездка Лаврова в Евросоюз с начала вторжения. По информации СМИ, он пропустит ужин, где обсудят войну в Украине.

Напомним, на днях президент Зеленский говорил обратное - что Украина готова прекратить войну в Украине без возвращения захваченных территорий в обмен на членство в НАТО.