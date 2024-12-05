Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о готовности России рассмотреть предложения новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN, приближенному к демократам.

"Когда к нам придут с идеями, мы внимательно изучим их, но будьте уверены – не в ущерб базовым элементам нашей официальной позиции", - сказал Рябков.

Он сказал, что пока команда Трампа не связывалась с Москвой.

Напомним, что ранее СМИ писали о якобы телефонном разговоре Трампа и Путина. У Трампа, однако, этого разговора не подтвердили, а у Путина опровергли.

Накануне российский олигарх Константин Малофеев, один из самых известных представителей российской "партии войны", заявил, что Кремль "пошлет нафиг" представителя Трампа по Украине Кита Келлога с его мирным планом.

Но официально Москва заявляет, что готова "внимательно изучать" план Трампа.

Подробнее о текущих раскладах по возможным переговорам о завершении войны в Украине мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1016-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 5 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.