Замглавы МИД РФ заявил о готовности России рассмотреть предложения Трампа по Украине
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о готовности России рассмотреть предложения новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине.
Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN, приближенному к демократам.
"Когда к нам придут с идеями, мы внимательно изучим их, но будьте уверены – не в ущерб базовым элементам нашей официальной позиции", - сказал Рябков.
Он сказал, что пока команда Трампа не связывалась с Москвой.
Напомним, что ранее СМИ писали о якобы телефонном разговоре Трампа и Путина. У Трампа, однако, этого разговора не подтвердили, а у Путина опровергли.
Накануне российский олигарх Константин Малофеев, один из самых известных представителей российской "партии войны", заявил, что Кремль "пошлет нафиг" представителя Трампа по Украине Кита Келлога с его мирным планом.
Но официально Москва заявляет, что готова "внимательно изучать" план Трампа.
Подробнее о текущих раскладах по возможным переговорам о завершении войны в Украине мы писали в отдельном материале.
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