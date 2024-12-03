В Центре по противодействию дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины опровергают информацию службы новостей BBC о том, что ВСУ имеют приказ удерживать кусок Курской области России до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил глава ЦПД Андрей Коваленко.

"Никаких приказов удерживать Курскую область до инаугурации Трампа, чтобы "ее потом обменять", военные ВСУ не получали. Данная информация, крутящаяся в СМИ, не соответствует действительности", – утверждает Коваленко.

Ранее западные издания сообщали, что украинские военные в Курской области не знают цель этой операции, но готовы удерживать позиции длительное время.

Также украинская пресса со ссылкой на источник в Генштабе писала, что в Курской области России ВСУ удерживают около 800 квадратных километров территории.

Война в Украине идет 1014-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 3 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.