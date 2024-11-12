Российский лидер Владимир Путин приказал вернуть под контроль Курскую область до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января.

Об этом пишет газета The Telegraph.

Издание со ссылкой на источники в британской военной разведке сообщает, что Кремль также стремится использовать свое контрнаступление в Курской области для того, чтобы набрать обороты и продвинуться в Сумскую область.

РФ уже вернула себе примерно половину территории в Курской области, которую раньше взяла под контроль Украина, отмечает The Telegraph.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что в Курской области РФ подразделениям ВСУ противостоят 50 тысяч российских войск.

Мы разбирались в том, какое значение имеют бои в Курской области, в отдельном материале.

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