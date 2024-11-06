Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Фейсбуке опубликовал заявление по поводу Курской области. Народная депутат Марьяна Безуглая назвала его "подводом к выводу войск из Курщины".

Пост об этом нардеп опубликовала в своих соцсетях.

Главком написал, что операция в российском регионе должна была сорвать замысел Москвы по наступлению на Сумском направлении из Курской области, и эта задача была выполнена, а РФ понесла большие потери.

"Сейчас Россия стремится, чтобы украинские войска вышли с этой территории. Враг сосредоточил там около 45 тысяч военных. И пытается увеличить их количество. Собственных войск России на это направление не хватает, поэтому они пытаются привлечь туда военных из Северной Кореи. Российские оккупанты хотели захватить больше территорий на севере Украины в Сумской области. Однако Силы обороны Украины сделали превентивный шаг и продолжают уничтожать врага на его территории", - сказано в публикации Сырского.

Безуглая считает, что Сырский умолчал о потерях ВСУ и последствиях операции на Курщине для украинского фронта, а также предложила Сырскому "лично остаться" в Курской области.

"Сырский сделал подвод к выводу войск из Курщины. Только он не сказал, сколько территорий в Донецкой и Харьковской областях было "обменено" россиянам за это время и сколько украинских граждан погибли. Может, Александр Станиславович, вы лично останетесь там? Свои заберут, а мы хоть вздохнем с облегчением", - прокомментировала пост главкома нардеп.

Между тем украинские власти все чаще рассказывают о боях с военными из КНДР в Курской области.

Вчера министр обороны Рустем Умеров заявил, что корейцев там "маскируют" под бурятов.