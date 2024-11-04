Текущая мобилизация является "незаконной дискриминацией мужчин", поэтому следует начать мобилизацию женщин.

Такое заявление в своих соцсетях сделала народный депуутат Марьяна Безуглая.

"В Конституции нет двух видов людей. Сейчас у нас незаконная дискриминация мужчин. Кроме того, если мобилизовать женщин, то мужчин будут мобилизовать меньше — это вам, мужчины, один из факторов, почему нужно поддерживать мобилизацию согражданок", - написала Безуглая.

Она предложила начать с мобилизации женщин на тыловые должности: делопроизводителей, кадровиков, подразделений охраны. Депутат считает, что так удастся отправить на фронт из тыла многих мужчин, которые "порешали", чтобы не оказаться на передовой. Из-за чего, по ее информации, из тыла на фронт забирают отраслевых специалистов, что приводит к потере профессионализма в ВСУ.

Также Безуглая считает, что женщин можно использовать в хозяйственных работах и для наращивания темпов оборонной индустрии.

Позавчера глава волонтёрского проекта Victory drones Мария Берлинская заявила, что Украине необходима мобилизация женщин, иначе "нам придётся сдаться".

Между тем в Украине наметилась тенденция к снижению темпов мобилизации, о чем сообщил секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко.