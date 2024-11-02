Украине необходима мобилизация женщин, иначе "нам придётся сдаться".

Об этом заявила глава волонтёрского проекта Victory drones Мария Берлинская в эфире национального телемарафона.

По словам Берлинской, это "непопулярное решение", но "нам надо выбирать, поскольку мы хотим, чтобы наше племя выжило".

Волонтёр также считает, что подготовку детей к боевым действиям необходимо начинать с 5-6 класса.

"Дети уже могут летать на дронах, учиться программировать, именно для того, чтобы они не воевали", – сказала Берлинская.

Напомним, тема мобилизации женщин (равно как и снижения мобилизационного возраста для мужчин) время от времени поднимается различными военными и активистами. В случае с Берлинской тема прозвучала в эфире подконтрольного властям телемарафона.

Официально власти планы по мобилизации женщин не подтверждали.

В настоящее время в Верховной Раде утверждают, что Генштаб ВСУ не видит необходимости в мобилизации женщин и снижении призывного возраста.

При этом в ближайшие три месяца в Украине намерены мобилизовать 160 тысяч человек.