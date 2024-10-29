В Украине планируют призвать еще 160 тысяч человек.

Такой показатель озвучил в Верховной Раде секретарь СНБО Александр Литвиненко, его слова привел в своем телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

Литвиненко заявил, что всего в Силы обороны призваны уже 1 миллион 50 тысяч граждан. Призыв еще 160 тысяч человек позволит укомплектовать части до 85%.

Аналогичные данные привело агентство AFP, уточнив, что в ВСУ планируют мобилизовать 160 тысяч человек в течение ближайших трех месяцев. Об этом журналистам рассказали официальные лица в Киеве.

Исходя из информации AFP, украинские власти планируют довести мобилизацию до 53-54 тысяч человек в месяц.

Ранее украинская разведка и западные СМИ заявляли, что Россия набирает на войну в Украине примерно по 30 тысяч контрактников каждый месяц.

В Украине в последнее время резко усилились рейды ТЦК, уличная мобилизация, а также отменили бронирование для многих предприятий.

При этом командование Вооружённых сил Украины признало, что темпы мобилизации пошли на спад. В настоящее время средняя численность одновременной подготовки новобранцев в учебных центрах составляет 20 тысяч человек. При этом ещё несколько месяцев назад эта цифра достигала почти 35 тысяч.