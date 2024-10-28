В Чернигове ТЦК пытался мобилизовать отца двух малолетних детей, воспитывающего их в одиночку, сообщает местная редакция Суспильного.

По словам Александра, с супругой они развелись в 2020 году, сейчас она проживает за границей. Мужчина получил решение суда, которым определялось место жительства детей.

Ему трижды вручали повестки, он ходил в терцентр комплектования и соцподдержки, после чего его отпускали. После получения четвертой повестки Александра отправили на ВВК, а затем в три учебных центра, где он написал отказ, но все равно его отправили в воинскую часть. Оттуда его отпустили, так как мужчина не является военнослужащим.

Ранее в Украине собирались освободить от мобилизации работников с большой заработной платой.

Власти рассматривали внедрение дополнительного критерия - объем уплаченных в бюджет налогов на доходы физических лиц с официальной зарплаты или дохода.

Наличие этой идеи в подобном формате на условиях анонимности также подтвердили четыре собеседника Forbes из двух фракций в Верховной Раде и консультант ОП.

Один из собеседников издания рассказал, какие цифры обсуждали на совещании в Минцифры 28 декабря.

По его словам, автоматическое бронирование от мобилизации в случае, если физлица платят минимально определенную сумму НДФЛ в месяц - пока речь идет о 6000 грн в месяц, что соответствует около 33 400 грн оклада (26 900 грн зарплаты на руки, поскольку работник также платит 1,5% военного сбора). Еще 22% от размера оклада должен уплатить работодатель в качестве единого социального взноса.

Ранее мы сообщали, что происходит в Раде с законопроектом об ужесточении мобилизации.