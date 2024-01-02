Украинские власти рассматривают обновление механизма мобилизации, которое будет заключаться в бронировании военнообязанных, которые получают большую зарплату.

Об этом говорится в статье Forbes.

Сейчас бронирование доступно только работникам предприятий со статусом "критически важных".

По данным издания, власти рассматривают сейчас внедрение дополнительного критерия - объем уплаченных в бюджет налогов на доходы физических лиц с официальной зарплаты или дохода.

Наличие этой идеи в подобном формате на условиях анонимности также подтвердили четыре собеседника Forbes из двух фракций в Верховной Раде и консультант ОП.

Один из собеседников издания рассказал, какие цифры обсуждали на совещании в Минцифры 28 декабря.

По его словам, автоматическое бронирование от мобилизации в случае, если физлица платят минимально определенную сумму НДФЛ в месяц - пока речь идет о 6000 грн в месяц, что соответствует около 33 400 грн оклада (26 900 грн зарплаты на руки, поскольку работник также платит 1,5% военного сбора). Еще 22% от размера оклада должен уплатить работодатель в качестве единого социального взноса.

Также звучало предложение - порог официальной зарплаты (оклад) от 35 000 грн, что почти соответствует первому варианту.

Третий параметр: на бронирование может рассчитывать сотрудник, за которого работодатель платит около 14 500 грн ЕСВ (соответствует окладу 66 000 грн).

Принцип может быть распространен на ФЛП (четкие критерии для этой группы пока неизвестны).

Для специального налогового режима "Дія.City" для IT-индустрии речь идет о минимальном пороге зарплаты в эквиваленте 3200 долларов.

"Бронирование осуществляется через синхронизацию государственных реестров. Речь идет об "Обереге" (зарегистрированные военнообязанные) и информации об уплате налогов. Если военнообязанный платит НДФЛ в нужном объеме и у него все в порядке с документами, в "Оберег" генерируется QR-код о бронировании. Он действует 45 дней", - говорится в статье.

Для того чтобы новая система заработала, нужно принять законопроект о мобилизации, привести в порядок реестры и изменить ряд законодательных норм. В частности, внести изменения в Налоговый кодекс, поскольку сейчас отчетность по НДФЛ подается в Налоговую службу раз в квартал, а не раз в месяц.

"Идея давать автоматически бронь от мобилизации работникам с высокой зарплатой (называемые цифры минимального порога от 33 000 до 66 000 гривен в месяц) выглядит несколько странной", - комметирует публикацию телеграм-канал "Политика Страны".

"Наибольший дефицит сейчас наблюдается по рабочим специальностям, так как многих на предприятиях мобилизовали ещё с начала войны, а новых работников найти трудно, так как люди боятся мобилизации в случае официального трудоустройства. А зарплаты у рабочих в Украине весьма далеки от цифры в 66 000 гривен в месяц. То есть, самую главную экономическую проблему, которую создает в Украине мобилизация, данный подход не решает. - пишет "Политика Страны". - Зато обостряет другую проблему - социальной несправедливости, так как, получается, что от мобилизации автоматически будут освобождаться все топ-менеджеры и высокооплачиваемые "белые воротнички".

Ранее Зеленский заявил об отсутствии альтернативы усилению мобилизации.

Журналисты Financial Times также сообщили, что Зеленский и Залужный не хотят брать на себя ответственность за мобилизацию.