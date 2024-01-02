Верховная Рада не будет выносить на голосование законопроект о мобилизации в первоначальной редакции.

Об этом заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире телемарафона.

На этой неделе в парламенте начнет работу межведомственная рабочая группа, которая наработает компромиссный вариант документа.

Кравчук отметила, что к законопроекту есть претензии у омбудсмена (который назвал его противоречащим Конституции), а также есть опасения относительно повышения коррупционных рисков.

Ранее служащий в ВСУ экс-нардеп Игорь Луценко заявил, что во власти никто не хочет брать ответственность за новый проект закона о мобилизации.

Напомним, "Батькивщина" заявила, что не будет голосовать за законопроект. Критиковали его и отдельные депутаты от "Слуги народа".

Ранее мы подробно рассказывали о законопроекте, вызвавшем большой резонанс среди украинцев.

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