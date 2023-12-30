Законопроект о мобилизации будет изменен, заявили в Офисе президента и руководстве Верховной Рады.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что документ будет "безусловно" изменен, а в виде, вызвавшем большой резонанс, его внесли для обсуждения.

"Будет ли он в таком виде? Нет. Безусловно, для того и вносится определенный законопроект - для обсуждения. После того как будет все учтено, будут внесены соответствующие изменения, мы получим более-менее оптимальный законопроект, который учитывает, что у нас длительная, масштабная, интенсивная война", - сказал Подоляк в эфире телемарафона.

А первый заместитель главы парламента Александр Корниенко заверил, что итоговая версия законопроекта будет "компромиссной".



"Я не готов сказать, какая версия будет на выходе. Мой прогноз, что будет какая-то компромиссная версия, не знаю, вокруг чего будут компромиссы, но точно она будет отличаться от того, что правительство внесло", - сообщил Корниенко.

В частности, он считает, что в итоге на комитете могут объединить несколько альтернативных законопроектов.

Ранее омбудсмен заявил, что текущий законопроект нарушает Конституцию, и Минобороны согласилось его переписать.

То же самое говорил и спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. По его словам, документ будет доработан.