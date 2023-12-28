Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что достиг компромисса с Минобороны Украины по поводу того, как изменить законопроект о мобилизации, чтобы он не нарушал права человека.

Накануне он говорил, что в новом законопроекте есть положения, которые нарушают Конституцию.

"Вчера вечером у меня состоялось рабочее совещание, где присутствовали представители Минобороны и нашей институции, где мы уже достигли компромисса, как с одной стороны обеспечить закон о мобилизации, с другой - не нарушать права человека", - сказал Дмитрий Лубинец.

Он дал понять, что документ может быть отредактирован до голосования в парламенте.

"При подготовке этого законопроекта к внесению в сессионный зал будет заседание профильного комитета, будет отдельная экспертная оценка от меня. И будет сделано так, что права людей будут обеспечены", - заявил Лубинец.

По его словам, министр обороны Рустем Умеров заверил его, что права человека ведомство нарушать категорически не планирует.

Ранее мы писали о том, что банкиры оценили блокировку счетов украинцев по закону о мобилизации от Кабмина.

А также, что в законопроекте, внесенном в Раду, есть возможность мобилизовать инвалидов третьей группы.