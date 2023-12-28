Глава Нацполиции Иван Выговский высказался против идеи народных депутатов предоставить полицейским полномочия самостоятельно раздавать повестки - без участия военных.

Об этом он сказал в интервью "Українським новинам"

"У нас очень много своего функционала и мы считаем, что каждый должен заниматься своей работой. Мы и так подхватываем разные моменты. Я считаю, что у нас достаточно работы. Мы и так максимально помогаем в мобилизации, устанавливаем места нахождения уклонистов", - заявил Иван Выговский.

Он отметил, что также полиция документирует "сотни" уголовных правонарушений среди представителей ТЦК, когда они за взятки помогают уклонистам.

"Выходит, что мы будем с одной стороны документировать, а с другой еще и повестки раздавать?", - задает вопрос глава полиции.

Ранее мы писали о том, что нардеп рассказал, когда может вступить в силу новый жесткий закон о мобилизации.

А также собрали в одном материале все о законопроекте про мобилизацию.

Напомним, что Минобороны работает над тем, чтобы повестки приходили украинцам на смартфоны.