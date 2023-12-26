Украинские телеграм-каналы публикуют анонимное письмо, в котором утверждается, что на новых блокпостах в Киеве раздают повестки, хотя власти эту информацию опровергали.

"О временных блокпостах - обман и провокация, их поставили четко ради повесток (на одном из таких мне четко об этом сказали). Вчера в районе по пути стояло сразу 3 блокпоста на одной дороге, через каждые 500-1000 м, останавливали абсолютно всех и выписывали повестки", - пишет читатель.

Никаких подтверждений этих данных не приводится. Других подобных свидетельств в сети пока не было.

Напомним, действующий военный 72-й бригады Назарий Кишак сообщил, что с 28 декабря в рамках мобилизационных мероприятий в каждом городе и области будут установлены контрольные блокпосты по вручению повесток.

"Мы беремся за мобилизацию", - написал он в соцсети.

Вчера в Киеве на Подоле появились блокпосты с военными.

Сегодня Киевская городская военная администрация прокомментировала появление блокпостов в столице. Как проинформировали в КГВА, блокпосты появились в рамках учений по безопасности, которые будут проходить по 28 декабря в разных районах Киева.