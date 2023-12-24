В Украине в конце декабря начнут работать блок-посты по вручению повесток.

Об этом у себя в Facebook написал бывший советник мэра Ивано-Франковска, действующий военный 72-й бригады Назарий Кишак.

"С 28.12 в рамках мобилизационных мероприятий в каждом городе и области будут установлены контрольные блок-посты, мы беремся за мобилизацию", - написал он.

Он добавил, что "ребят на фронте нужно менять. Мажоры, дети пафосных деятелей, блогеры, все попавшиеся пойдут в пехоту. В нашем государстве война. Без обид. Можете удалять "Дію" уже".

Официально эта информация не подтверждалась.

Ранее сообщалось в Киевской области военкомы вводят новый метод раздачи повесток. Планируется оборудовать мобильные блокпосты, на которых представители ТЦК будут проверять документы, выписывать повестки, а также задерживать нарушителей военного учета.

Война в Украине идет уже 669-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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