В воскресенье, 24 декабря, в Украине идет 669-й день войны с Россией.

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24 декабря

11:41 С утра было не менее трех ракетных ударов по захваченному Россией Токмаку.

Об этом сообщают украинские и российские паблики.

Последствия пока неизвестны. На днях по Токмаку, который является важным узлом российской обороны в Запорожской области, уже были прилеты.

10:21 Угроза удара баллистических ракет от Херсонской до Полтавской областей.

08:30 За прошедшие сутки произошло 81 боевое столкновение. Всего враг нанес 11 ракетных и 34 авиационных удара, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 17 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 11 атак противника у населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении отразили 25 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 15 атак вблизи Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбиты 4 атаки.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили все атаки противника в районах Роботиного и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. За прошедшие сутки противник совершил 17 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и отступил.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 18 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 зенитно-ракетных комплексах противника. Также, противовоздушной обороной уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59 и 2 разведывательных БПЛА врага.

Подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию, 2 артиллерийских средства, 3 склада боеприпасов и пункт управления противника.

08:25 Последствия ночных ударов по Херсону.

По данным властей, после вчерашних обстрелов (в том числе двух ракетных ударов) погибли четыре человека. Ещё девять получили ранения.

08:16 В провале контрнаступления Украины виноват Запад. Об этом заявил бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес.

"Я был разочарован тем, что контрнаступление Украины не привело к таким результатам, на которые мы все надеялись. И, честно говоря, к таким результатам, которые я предсказывал. Мы, Запад, потерпели неудачу, а не Украина потерпела неудачу", - сказал отставной генерал в эфире одного из YouTube-каналов.

По его словам, страны Запада не смогли обеспечить ВСУ самолетами, а также высокоточным дальнобойным оружием.

08:00 Сегодня ночью российские войска атаковали 15-ю ударными БпЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск – РФ. Силами ПВО были уничтожены 15 беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Дроны атаковали в пределах Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областей.