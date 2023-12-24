Анализируем ситуацию на 669-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне продолжают активное наступление под Бахмутом, пишут украинские военные паблики. Они уже ведут бои внутри Богдановки, противник продвинулся вглубь села до 300-500 метров, к северу от деревни он закрепился в посадках. От Богдановки, напомним, открывается дорога как на Часов Яр (крупнейший укрепрайон ВСУ на пути к Славянску и Краматорску), так и к коммуникациям ВСУ к западу от Бахмута.

На Лиманском направлении у россиян "значительные успехи к востоку от Тернов", пишет телеграм-канал Deep State. Также трудная ситуация в Серебрянском лесничестве. Терны и Серебрянское лесничество - это направление на Лиман.

Под Авдеевкой российские войска периодически заходят в Степное, но на данный момент там еще не закрепились. Также они заняли посадку юго-западнее Марьинки и атакуют в центр Новомихайловки.

При этом из-за сокращения помощи Запада украинским войскам не хватает артиллерийских снарядов, что вынуждает некоторые подразделения отменять запланированные атаки, пишет The Washington Post со ссылкой на беседы с бойцами ВСУ.

Нехватка боеприпасов "усугубляет и без того ощутимую тревогу в украинской столице", поскольку американская и европейская помощь прекращается и наступает зима, говорится в статье.

"Нашим артиллеристам дан лимит снарядов по каждой цели", - рассказал военнослужащий 128-й горно-штурмовой бригады, которая ведет боевые действия на юго-востоке Запорожской области.

"Если там цель меньшего размера, например, минометная позиция, то всего дают пять или семь снарядов. Нельзя выиграть войну только на мотивации. Должно быть какое-либо численное преимущество, но с оружием и системами вооружений становится только хуже", - говорит он на условиях анонимности.

31-летний Артем, наводчик 148-й артиллерийской бригады, стреляющий из 155-мм гаубицы, говорит, что его подразделение теперь выпускает по объектам противника всего 10-20 снарядов в день, тогда как раньше оно использовало в среднем 50 снарядов, а иногда и до 90.

"Что можно сделать с 10 снарядами в день? Этого едва хватит для ответа на их наступление, мы даже не говорим об атаке их позиций. Если ситуация не изменится или даже ухудшится, мы не сможем их подавить, и они нас отбросят назад", - сказал Артем.

При этом, как говорят украинские военные, российские войска сейчас не испытывают нехватки снарядов.

Также украинские власти заявляют, что РФ превращает захваченные города юга Украины в крепости. Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, Токмак уже окружен укреплениями со всех сторон, россияне строят их и в районе Васильевки. По его словам, противник нарастил количество оборонительных сооружений в Крыму.

"Полгода назад это было несколько линий обороны – сейчас сплошные укрепления", - добавил Федоров.

Обстрелы

В ночь на субботу ВСУ, как заявляется, было сбито девять российских дронов, в ночь на воскресенье - 14 из 15. О прилетах власти не сообщали.

При этом россияне утверждают, что смогли поразить западные установки ПВО на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. Заявляется, что разными средствами от дронов до ракет "поражены пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS производства Норвегии и "Crotale-NG" производства Франции".

Дата удара не указывается. Украина этого не подтверждала.

Вчера вечером был мощный обстрел Херсона. Погибли четыре человека, еще девять получили ранения. Также произошла разгерметизация газовой трубы. Загорелись балкон в многоэтажке и частный жилой дом.

В Донецкой области россияне обстреляли в субботу Кураховскую ТЭС. Сообщается о пяти раненых работниках станции. Снарядами повреждено здание предприятия, был остановлен энергоблок.

ВСУ в субботу нанесли удар по нефтехранилищу в Иловайске.

Мобилизация

Власти Украины в конце концов официально подтвердили, что разрабатывают методы вручения электронных повесток.

Минобороны работает над тем, чтобы повестки приходили украинцам на смартфоны. Об этом заявил министр Рустем Умеров.

На вопрос журналистов, возможно ли, что подпадающий под мобилизацию человек получит приглашение в ТЦК через телефон, Умеров ответил: "Мы работаем над этими техническими решениями".

По его словам, сейчас идет работа по созданию системы электронных оповещений.

"Мы работаем над базами данных. Это электронное оповещение. То есть мы проанализировали разные базы данных, где-то девять, из разных министерств. Затем смотрим, как эти базы учесть", - заявил министр.

Такую повестку получат все военнообязанные, независимо от того, за границей они или нет, добавил Умеров.

"Если мы примем решение по категориям, приглашение (в ТЦК - Ред.) пришлем всем", - заявил Умеров.

Также он дал понять, что в разрабатываемом сейчас законопроекте о военном призыве заложены наказания для тех, кто не явится в ТЦК (судя по всему, после "электронной" повестки). Документ будет подан в Раду в ближайшие дни.

Он не уточнил, намереваются ли такие повестки присылать через "Дию". Но сегодня глава Минцифры Михаил Федоров снова опроверг такие планы. Он заявил, что этого не будет "никогда". Однако каким тогда образом на смартфоны украинцев будут приходить извещения из военкоматов, неясно. Как вариант - на электродную почту или смс. Но единственная в Украине база данных, в которой эти данные привязаны к имени и фамилии конкретного человека, - это "Дия" (хотя и она есть не у каждого украинца). И, соответственно, без использовании "Дии" вряд ли удастся обойтись при рассылке электронных повесток любым способом.

Кроме того, понятно, что разослать повестки всем украинцам вне зависимости от места их проживания (в Украине или нет), можно только отказавшись от нынешней нормы о том, что повестка считается врученной только лично в руки. И судя по всему, к ней украинские власти и идут. Исходя из слов Умерова, еще и будут наказывать тех, кто не явился после получения электронной повестки в течение определенного количества времени. Хотя пока не озвучены меры воздействия, которые будут применять к нарушителям этого срока.

Сейчас все это обсуждается в привязке к тому, чтобы привлечь к службе в армии уехавших за границу украинцев. Но такие меры вряд ли побудят эту категорию военнообязанных вернуться в Украину. Скорее, наоборот, принять решение в Украину никогда больше не возвращаться. А возможностей достать их из-за границы практически нет (подробнее об этом мы писали здесь).

А вот что касается тех, кто в Украине остался, то для них новая система действительно будет означать усложнение вариантов откоса от армии. Или удорожание соответствующих коррупционных "услуг" военкоматов. Так как после внедрения принципа "повестка считается врученной после отправки электронного сообщения" прятаться от военкомов, чтобы они не вручили повестки, станет бессмысленно: придется скрываться от любых госорганов, чтобы они не увидели тебя в базе уклонистов.

Но власти и военные уже прорабатывают варианты, чтобы и эту задачу решить.

В Украине в конце декабря начнут работать блокпосты. Об этом у себя в Facebook написал бывший советник мэра Ивано-Франковска, действующий военный 72-й бригады Назарий Кишак.

"С 28.12 в рамках мобилизационных мероприятий в каждом городе и области будут установлены контрольные блокпосты, мы беремся за мобилизацию", - написал он.

Официально эта информация не подтверждалась. Но уже есть прецеденты, что в Киевской области, а также на Закарпатье такие посты были внедрены (по крайней мере, распоряжения об их создании были отданы).

При этом, как рассказали "Стране" предприниматели из этих регионов, после появления таких блокпостов мужчины, которые ездили по этим дорогам на работу, начали писать заявлениям на увольнение или просили перевести их на удаленку.

Начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Василий Самовар заявил, что украинцам нужно готовиться к тотальной мобилизации.

"2024 будет намного тяжелее, чем 2023 и 2022 вместе взятые. Я считаю, что эта война закончится - и, как любая война в мире, переговорами. Но у нас на них должны быть сильные позиции", - говорит Самовар.

Но у тех, кто дальше от линии фронта, другое мнение. Украину продолжают сотрясать скандалы с уклонистами. В пятницу стало известно, что ведущий "24 канала" Алексей Печий не вернулся в Украину после командировки на саммит Евросовета.

Свое решение остаться в Европе журналист объяснил тем, что на Западе меняется отношение к Украине, и он хочет внести там свой вклад в "медиапродвижение украинской повестки".

Интересно, что на протяжении всей войны Печий активно рассказывал о победах ВСУ, "заходе в Крым" и "аресте Шойгу". А также критиковал россиян, эмигрировавших в Европу после вторжения в Украину.

Он вел как эфиры на украинском ТВ в рамках телемарафона, так и собственный канал аналитики на YouTube. На 24-м канале он был автором ежедневных итогов дня. Печий в своих роликах рассказывал, что "россияне бегут" с левого берега Херсонской области, а также описывал "бавовны" и "точные удары ГУР".

Летом он писал о том, что "ВСУ заходят в Крым" и уже прорвали оборону россиян на юге Украины. Тогда же он делал выпуск о том, что "Лукашенко уже сбежал" из Беларуси, и о том, что "Израиль передает танки Merkava Украине" (чего также не было). Весной он сообщал о том, что "Путин теряет контроль" над Россией после ударов дронов по Кремлю. А в начале войны записал видео, в котором утверждал, что министр обороны РФ Шойгу арестован.

Каждый свой ролик Алексей Печий начинал стандартной фразой: "Приветствую всех свободных и непокоренных украинцев!"

Также он регулярно расписывался в ненависти к "русне". И критиковал "хороших русских" либералов, сбежавших в Европу" (как сейчас сделал сам). В частности, он призывал ЕС не принимать к себе российских оппозиционеров.

"Хороших россиян нет, есть только те, кто пытается приспособиться к предстоящей победе украинцев", - заявлял Печий.

А вчера губернатор Херсонской области Прокудин заявил, что десять волонтеров, которым он выдал разрешение на выезд за рубеж, не вернулись в Украину.

"Мною были выданы распоряжения о разрешении на пересечение границы для представителей организаций "Единая Украина" и "Аджалык". Они выехали за пределы страны и привезли обещанную гуманитарную помощь, сделали фото, отчитались. Однако после этого второй раз решили выехать и не вернулись обратно в Украину.

Речь идет о 10 людях. Сейчас распоряжения об их выезде отменены. Также обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить факт незаконного пересечения государственной границы", - заявил Прокудин.

То есть мы видим два разнонаправленных процесса. С одной стороны, государство закручивает гайки с мобилизацией. С другой, значительная часть населения, включая даже медийных лиц, пытается всеми силами откосить от службы, в том числе и путем бегства за границу.

И провести в этих условиях не просто мобилизацию, но и эффективно обучить, оснастить сотни тысяч солдат, должным образом замотивированных - задача крайне сложная. Тем более что интенсивность боевых действий высока, и на создание и обучение значительных резервов времени почти нет.

Какой выход из этой ситуации попытается найти украинское военно-политическое руководство - увидим в ближайшее время.

Переговоры

Вчера и сегодня с Запада снова звучало много сигналов о необходимости переговоров.

Дискуссию открыла газета New York Times, которая со ссылкой на источники написала, что Путин негласно предлагает Западу установить перемирие по линии фронта.

В Кремле этого не подтвердили, заявляя, что все цели "спецоперации" остались неизменными.

С Запада же идут разноречивые сигналы.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что Путин решил продолжать войну до окончательной победы в Украине.

"Путин не может быть удовлетворен частью Украины и позволить остальной Украине принадлежать Европейскому Союзу, но он не может быть удовлетворен ограниченной территориальной победой. Он не откажется от войны, особенно перед американскими выборами, которые могут представить ему гораздо более благоприятный сценарий. Поэтому мы должны готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени", - сказал он в интервью The Guardian.

"Если мы не изменим курс быстро, если мы не мобилизуем все наши возможности, это позволит Путину выиграть войну в Украине", - добавил Боррель. По его словам, в феврале 2022 года российская армия направила в Украину 150 тысяч человек. "Сейчас их 450 000, то есть в три раза больше", - сказал еврокомиссар.

Но звучат и другие заявления.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто сказал, что пришло время искать политическое решение, чтобы положить конец войне.

"Война продолжается уже почти два года, и я думаю, что наряду и параллельно с военным вмешательством и поддержкой Украины важно идти по пути, который приведет к политическому решению", - сказал Крозетто во время визита в Польшу.

Премьер Словакии Роберт Фицо в свою очередь тоже призвал к переговорам и раскритиковал Запад за их, с его точки зрения, срыв.

Он заявил, что Россия не уйдет из Крыма, Донецка и Луганска, а те, кто так думают, "сильно ошибаются". Он обвинил "авантюристов с Запада" в том, что те сорвали два шанса заключить мир Украины с Россией.

"Ибо господствовало убеждение, что если дать украинцам оружие и деньги, то русские встанут на колени, будут бессильны и уничтожены", - заявил Фицо.

"Эта стратегия не сработала. Россия не стоит на коленях. Очевидно, что Россия будет задавать темп в переговорах в будущем. Именно Россия будет говорить, когда будут проходить переговоры", - считает премьер Словакии.

Он спрашивает, "почему ЕС не проявляет инициативы в отношении мирных переговоров. Почему мы продолжаем посылать туда оружие, если это не работает".

"Это не работает, и Орбан, и я, и еще, наверное, один-два премьер-министра, говорят то же самое, что нужно это изменить, заставить их (Украину и Россию - Ред.) пойти на мирные переговоры", - добавил Фицо.

Отдельные западные эксперты также всерьез обсуждают эту возможность.

На CNN вышло мнение о том, что заморозка боевых действий по линии фронта - наиболее реалистичный вариант окончания войны в Украине. В этом уверен специалист по стратегическому планированию Мэттью Шмидт, преподававший это направление в Школе военных исследований армии США.

Он описывает три основных сценария будущего. Первый - "безоговорочная" победа России, второй - возврат Крыма Украиной и дестабилизация власти Путина, после чего Москва может пойти на крупные уступки.

"Третий - наиболее вероятный сценарий - боевые действия могут быть заморожены, а через несколько лет последует политическое разрешение", - написал Шмидт.

Сценарий победы РФ эксперт обходит стороной. Говоря же об освобождении Крыма Украиной (вариант №2), Шмидт указывает, что это возможно, лишь "если Вашингтону и Брюсселю удастся выйти из политического тупика и предоставить новый раунд помощи и более совершенное вооружение".

Но при этом автор считает новый бросок ВСУ на Крым маловероятным, "учитывая истощение украинских войск и риск того, что Киев не получит необходимое вооружение вовремя".

Поэтому "более вероятным" путем он называет "стремление прекращению огня, которое приостанавливает боевые действия, сохраняя при этом законные претензии Украины на свою территорию".

Этот вариант "менее зависим от немедленных поставок высокотехнологичного оружия". Он предполагает переговоры, "цель которых – затянуть ситуацию" и оставить открытой возможность вернуть утраченные территории позже, "посредством более медленного экономического и политического возрождения".

Шмидт предлагает действовать по модели Западной Германии, когда восточная часть страны (ГДР) через 40 лет мирным путем воссоединилась с ФРГ.

"Перспективы экономического восстановления, включения в ЕС и официальной или неофициальной защиты со стороны НАТО (иными словам, появление обновленной страны, способной процветать в лоне Запада) остаются для Киева наиболее вероятным способом выиграть долгую войну", - пишет эксперт.

Отметим, что в США за прекращение огня между Киевом и Москвой выступает 70% американцев, как показал опрос YouGov.

Но готовы ли Путин и власти западных стран к перемирию по линии фронта? Детально этот вопрос мы анализировали в отдельном материале.