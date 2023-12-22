В последние дни непрерывным потоком идут сообщения от представителей украинской власти о том, что есть намерение каким-то образом мобилизовать в ВСУ сотни тысяч украинцев, которые сейчас находятся за границей. И даже уже готовится по этому поводу законопроект.



Но возможно ли провести мобилизацию?



Вопрос нужно разбить на две части.



Первая: как технически организовать мобилизацию или хотя бы воинский учет украинцев за границей, чтобы вручить им повестки.



Вторая: как заставить военнообязанных вернуться в Украину для службы в армии.



Что касается первой части, формально, согласно постановлению Кабмина №1487, в случае выезда за границу на срок более 3 месяцев военнообязанные граждане и так обязаны встать на учет в посольстве или консульстве Украины в стране пребывания. Но тех, кто соблюдает эту норму, мизерное число.

Всем остальным украинцам за рубежом вручить даже повестки (не говоря уже о мобилизации) нереально. Для того чтобы это стало технически возможно, нужно поменять закон, который в действующей редакции гласит, что повестка считается врученной только лично. То есть необходимо ввести такую же систему, как в России, где повестка считается врученной, когда информация о ней появилась в электронном реестре - вне зависимости от того, получил ее человек на руки или через систему Госуслуг (аналог украинской "Дии"). Но и тогда каким-либо образом достать украинцев из-за границы будет невозможно. Против них можно будет возбудить уголовные дела за уклонение и иным образом поразить в правах, но вряд ли это побудит людей вернуться в Украину. Скорее наоборот.

По поводу второй части (как заставить украинцев вернуться) спикеры власти продуцируют много идей. Перечислим основные.

Обратиться к властям европейских стран с просьбой лишить мужчин призывного возраста пособий и статуса временной защиты. Обратиться, конечно, украинские власти могут, но только вероятность положительной реакции на такое обращение очень мала. О чем уже заявляют представители европейских стран. А если вдруг ЕС и выполнит просьбу Киева, то украинцы просто массово переедут в другие страны мира. Объявить находящихся за границей украинцев уклонистами, открыть уголовные дела и подать запросы на экстрадицию. Эта тема обсуждается уже несколько месяцев, и мы уже подробно писали, почему такие меры неосуществимы. Да и в Европе дали понять, что не будут выдавать уклонистов по запросам из Киева. Лишить военнообязанных украинцев за границей определенных прав (выдвигается много предложений: начиная от закрытия банковских счетов и заканчивая лишением гражданства). Технически это можно будет сделать только после внедрения упомянутой выше системы "повестка через реестр" и лишать прав всех, кто в течение определенного времени после получения документа не явится в военкомат. Но такая тотальная система в Украине пока не обсуждается даже в виде проектов. А если ее внедрят, то миллионы украинцев, мужчины и их семьи, уже никогда не вернутся домой, превратившись в очень большую и предельно враждебную к властям группу. Фактически произойдет глобальный раскол украинской нации. Не выдавать военнообязанным мужчинам за границей загранпаспорта и прочие документы, а также не предоставлять любые услуги в консульствах до постановки на воинский учет. Из всех идей это единственное, что украинские власти могут сделать довольно быстро. Однако и у этого будут свои очевидные последствия: многие украинцы постараются как можно быстрее оборвать все связи с Украиной, чтобы больше туда никогда не возвращаться, и в кратчайшие сроки получить гражданство других стран.

Подытоживая, можно сказать: практически нет никаких шансов мобилизовать в армию проживающих за границей украинцев, если они этого сами не захотят. А любые меры принуждения не побудят украинцев вернуться, а лишь приведут к тому, что миллионы из них окончательно решат для себя навсегда остаться за границей.