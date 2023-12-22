В немецкой оппозиции поддержали желание властей Украины мобилизовать на фронт украинцев за границей.

Об этом сказал депутат Бундестага Родерих Кизеветтер (ХДС), передает Spiegel.

"В Германии живут около 200 тыс. украинских мужчин призывного возраста, которых не хватает в Украине, чтобы поддержать страну в оборонительной борьбе. Это также вопрос справедливости по отношению к сражающимся солдатам и их семьям", - заявил депутат.

В частности, он поддержал идею лишать таких украинцев выплат и не предоставлять им убежище.

"Конечно, эти украинцы смогут затем пытаться подать заявление на убежище. Но у нас нет обязательств автоматически предоставлять им убежище. Германия также могла бы, например, приостановить выплату пособий для этой группы", - заявил Кизеветтер.

Напомним, что в правительстве ФРГ ранее заявили, что не будут депортировать украинцев для службы в ВСУ.

Ранее мы писали о том, что именно прописано в обновленном готовящемся законопроекте о мобилизации.

А также о том, как и кем украинские беженцы трудоустраиваются в Германии.