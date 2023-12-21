Немецкое издание Deutsche Welle опросило находящихся в Германии украинских мужчин об их отношении к мобилизации.

Многие не одобряют ее.

Сергей, 35 лет, в Германии с июля 2022 года:

"Я задаю себе вопрос: почему я должен это делать? В начале войны я готов был идти на фронт, дважды был в военкомате, но меня тогда не взяли. А потом я стал себя спрашивать, действительно ли я готов к этому, страшно ли мне, за что я буду воевать? И честно отвечать себе на эти вопросы. Теперь я здесь - и по мере моих сил и возможностей помогаю ребятам, которые в окопах, среди которых есть и многие мои товарищи. Мне жаль, что они там, но я уже точно туда не пойду".

Николай, 42 года, в Германии с июля 2023 года, воевал с марта 2022 года по июнь 2023 года, демобилизован по состоянию здоровья:

"Те люди, которые хотели пойти на войну, взяли в руки автоматы и пошли - как добровольцы или по призыву. А те, кто уехал за границу, боятся именно этого, они не хотят этой войны. Они не трусы, совсем нет, но у них есть страх за свою жизнь, и он сильнее всего. Не вижу смысла забирать этих мужчин отсюда, они не будут той поддержкой для Украины, которая нужна. Потому что люди, которые боятся, - обуза для военных, на фронте они становятся пушечным мясом. Я это видел своими глазами, я это знаю по собственному опыту".

Иван, 25 лет, студент, живет в Германии 10 лет:

"Когда Россия напала на Украину, я поехал в сторону моей родины. К этому у меня был очень острый позыв. Но тогда едва ли не сразу я столкнулся с потоком украинских женщин с детьми, которым очень нужна была помощь. И с тех пор закрутило именно с ними: разместить, обустроить, помочь с документами, детей в школы записать, переводить у врачей или в разных учреждениях. Это продолжается до сих пор. У меня украинский паспорт, я гражданин Украины, а потому, если меня вызовут в генеральное консульство Украины, я, конечно, прибуду туда. Но я не очень понимаю возможный механизм такой процедуры, потому что я нахожусь в Германии легально, имею бессрочное разрешение на пребывание, я здесь учусь и работаю, я живу здесь, это мой дом".

Сегодня СМИ написали о заявлении министра обороны Рустема Умерова, что уехавших из Украины мужчин, годных к военной службе, в следующем году хотят "попросить" явиться в призывные пункты.

Однако в Минобороны опровергли информацию о планах призвать в армию украинцев за границей.